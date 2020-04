Proprietários de veículos já podem se cadastrar e baixar o CRLV eletrônico

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), em parceria com o SAC Digital, passou a oferecer nesta segunda-feira (27) o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico obrigatório ( CRLV-e), que acaba com a versão impressa e a segunda via do documento. O serviço será oferecido no site www.sacdigital.ba.gov.br, onde a pessoa poderá também fazer uma cópia do CRLV-e.

Com o acesso disponível, o cidadão terá a comodidade de baixar gratuitamente o documento do veículo digital no celular, válido em todo o país, se estiver com o licenciamento em dia. Ele deverá fazer o cadastro no site do SAC Digital, clicar em CRLV-e e digitar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Para pessoa jurídica, será necessário informar também a placa do carro, se a empresa não possuir certificado digital. A cópia do CRLV-e só poderá ser feita pelo site, com validade atestada por um QR Code que deve constar na impressão.

" Agora, a renovação anual do licenciamento do veículo já nasce digital. Acabamos com a impressão e o envio do CRLV pelos Correios e a possibilidade de buscar o documento em nossas unidades, o que consumia um volume importante de recursos. Trocamos por economia, mais segurança e facilidade para o cidadão, em tempos de coronavírus e seu isolamento social", explicou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

Passo a passo para baixar e imprimir o CRLV-e:

1- Acesse www.sacdigital.ba.gov.br e faça o cadastro;

2- Clique em CRLV-e e digite o número do Renavam. Pessoa jurídica deve informar também a placa do veículo, se não possuir certificado digital;

3- Pronto. Você já pode baixar o documento do veículo digital. Se preferir, faça uma cópia com QR Code.