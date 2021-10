Protagonismo Feminino é pauta no segundo episódio do ‘Conversa Preta’

Discutir o protagonismo feminino é a proposta desta segunda temporada do programa Conversa Preta e, neste sábado (09), o diálogo seguirá intenso na tela da TV Bahia. A mediação do programa será de Luana Souza, que receberá os apresentadores Müller Nunes, Pablo Vasconcelos e Tiago Reis.

Com início logo após o ‘Vai que Cola’, a conversa contará com a participação de diversos convidados e atrações musicais. Estão confirmadas as presenças da professora Bárbara Carine, da Doutora em História, Luciana Brito, do produtor de conteúdo digital, Ismael Carvalho, e dos fundadores da startup AfroSaúde, Arthur Lima e Igor Leo Rocha. Na música, quem marcará presença é banda ÀTTØØXXÁ e o cantor Tatau.

A diretora do Conversa Preta, Mira Silva, adianta o clima de preparação da equipe para o último programa dessa temporada, que será no dia 4 de dezembro, tendo como enfoque o viés solidário por causa da proximidade com as festas de fim de ano.

“Para construir esses programas ouvimos muita gente, inclusive os funcionários da Rede Bahia, para vermos os temas de maior interesse e relevância. Entre as diversas sugestões que nos chegaram, as questões de gênero foram bastante pontuadas. Conseguimos falar sobre assuntos que nos são caros, mas sabemos que a agenda é extensa”, disse.

Mais uma mulher será homenageada com o Troféu Conversa Preta, que reconhece o trabalho desenvolvido por baianas dentro do segmento em que atuam. A primeira ganhadora do troféu foi a cantora Margareth Menezes, que nesta semana foi reconhecida pela Most Influential People of African Descent (MIPAD) como uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo em 2021.