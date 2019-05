Protagonista de Power Rangers é encontrado morto aos 38 anos

O ator Pua Magasiva, que interpretou o Ranger Vermelho de Power Rangers: Tempestade Ninja (2003), foi encontrado morto na manhã de hoje em sua casa, em Wellington, capital da Nova Zelândia. Ele tinha 38 anos.

Um representante da produtora da série Shortland Street, da qual Magasiva integrava o elenco desde 1994, confirmou a morte do ator, que nasceu na Samoa mas foi criado na Nova Zelândia. A polícia local informou ter sido chamada por um caso de "morte súbita". Nenhuma "circunstância suspeita" foi encontrada no local do óbito, que está sob investigação.

Segundo a imprensa local, o irmão do ator, Robbie, viajou até a Nova Zelândia para ficar com outros membros da família e com a viúva de Magasiva, Lizz Sadler, com quem estava casada desde abril de 2018. Os dois têm duas filhas de relacionamentos anteriores.

Em 2007, Pua apareceu no filme de terror 30 Dias de Noite. Em 2009, Pua fez aparições em Diplomatic Immunity e em Outrageous Fortune. Em 2011, ele retornava o papel de Vinnie Kruse na série Shortland Street (que originalmente ele fazia parte em 2003) e que ainda é recorrente. Seus mais recentes trabalhos são nos filmes Panic at Rock Island e Sione's 2: Unfinished Buisness.