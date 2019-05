Proteção de encostas beneficiará 1.200 moradores do Garcia

Cerca de 1.200 pessoas serão beneficiadas com a inauguração da geomanta nesta quarta-feira (29), no bairro do Garcia. A proteção, aplicada sobre uma área de 1.340 m² de encostas, que recebeu um trabalho de grafite, promete aumentar a segurança de quem mora no local.

Para a construção da proteção, que fica na Travessa do Panta, a prefeitura investiu um valor aproximado de R$ 210 mil. A inauguração aconteceu em cerimônia realizada nesta manhã, com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.

Durante o evento, o secretário explicou a importância da implantação da geomanta na localidade, já que a área oferecia riscos de deslizamento. “Quem mora nas áreas de risco não está ali por opção, mas porque aquele local foi o que restou para construírem suas casas. Entre geomantas e encostas, já chegamos a 280 áreas protegidas na cidade com investimentos de recursos próprios da prefeitura, que giram em torno de R$ 100 milhões", disse Reis, que também destacou o trabalho em parceria com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Moradora do Garcia há 58 anos, a aposentada Valdete Ferreira Bispo, 68, mora numa casa no alto de onde foi construída a geomanta com o marido, filhos e neto. Ela descreveu a sensação de alívio ao saber que sua casa não corre mais risco de deslizamento.

“Melhorou 100% a nossa segurança, ainda ficou mais bonito com esses desenhos. Agora, a gente dorme até mais tranquilo. Antes, quando a terra começava a descer, ficávamos com muito medo de acontecer algo e era preciso sair de casa às pressas. É um alívio saber que não corremos mais perigo”, disse.

Professor de uma escolinha de futebol no bairro e morador do Garcia, Jessé Renato Sá, 61, concorda com a vizinha. “É uma estrutura de segurança para todos. É também uma novidade e, ao mesmo tempo, algo bonito de ver, porque juntou a arte com a segurança”, garantiu.

A obra que os moradores tanto falam veio do trabalho do grafiteiro Bigod. De acordo com o Gerente Comercial da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Felipe Dias Rêgo, a ação faz parte do Festival de Grafite Bahia de Todas as Cores (BTC) que, em parceria com a prefeitura, realiza grafitagens em diversos espaços da cidade.

“O artista Bigod e mais quatro grafiteiros fazem parte das ações junto conosco e já espalharam sua arte em geomantas e outras obras no Cabula, Uruguai, São Rafael e Campinas de Pirajá”, explicou.

No total, cinco geomantas foram grafitadas nos bairros Cabula, São Rafael, Campinas de Pirajá e Uruguai, além do Garcia.

Inauguração ocorreu nesta quarta-feira (29) (Foto: Divulgação)

Outras ações

Durante a cerimônia de inauguração, a prefeitura também anunciou o início das obras de recuperação estrutural do Viaduto Rômulo Almeida, que liga a região dos Barris à Avenida Vasco da Gama. A intervenção vai custar R$ 344 mil.

Além da reforma estrutural, os espaços vão receber iluminação, implantação de praças com equipamentos de ginástica, paisagismo e vegetação.

As obras fazem parte de um programa de recuperação de pontes e viadutos da Seinfra. Segundo Bruno Reis, uma empresa especializada na área já foi contratada e realiza estudos em 27 viadutos de Salvador. Dentre os escolhidos, estão o viaduto da Gabriela, no Vale do Canela, Dos Motoristas, na Cidade Baixa e Juscelino Kubitscheck, na região do Dique do Tororó. Os viadutos também participarão das ações de grafitagem.

Segundo Reis, ao todo a prefeitura destinou cerca de R$ 10 milhões para o programa preventivo que prevê a recuperação de pontes e viadutos na capital.

* Com supevisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier