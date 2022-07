Provas do vestibular da Uneb começam a ser aplicadas no próximo domingo (31)

As provas do vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) para o semestre 2022.2 serão aplicadas nos próximos domingo (31) e segunda-feira (1º). Os 12.206 inscritos devem se informar sobre os locais onde realizarão os exames no site oficial do processo seletivo. A Uneb oferece neste ano 3.401 vagas no processo seletivo, para cursos de graduação na modalidade presencial (2.291) e na modalidade a distância (EaD), oferecidos pela instituição (650) e pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), ministrados pela Uneb (460)

Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local, e as provas terão início às 8h. Para acessar o Cartão Informativo do Candidato, os participantes devem informar número de inscrição ou CPF e data de nascimento. Mais detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados no Manual do Candidato.

No primeiro dia, os candidatos farão as provas de língua portuguesa (incluindo literatura), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades). Já no segundo dia, serão aplicados os exames de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia). As opções de curso ofertadas estão distribuídas em todos os territórios de identidade do estado da Bahia. O certame prevê entrada para o semestre 2022.2.

Recomendações aos candidatos:

O Centro de Processos Seletivos (CPS) da UNEB divulga recomendações para que as provas sejam realizadas em clima de tranquilidade, buscando evitar imprevistos e garantindo a segurança dos candidatos participantes do Vestibular 2022.2:

– É importante que os candidatos localizem, com antecedência, o local de prova;

– É essencial que os candidatos cheguem no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência;

– É obrigatório o uso de caneta transparente com escrita na cor preta ou azul;

– Para assegurar seu acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de identificação utilizado para realizar sua inscrição, o qual deverá conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação;

– Serão aceitos como documento de identificação para acesso ao local de provas: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH), somente modelo com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Passaporte; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), desde que apresentem foto atualizada e contenham os números do RG e CPF;

– Não será aceita cópia de documento mesmo que esteja autenticada.

– Acesse as provas dos últimos vestibulares

– Veja as concorrências dos anos anteriores

– Acesse o seu local de prova

Informações: Centro de Processos Seletivos/Uneb – tel. (71) 3117-2352 ou e-mail cpsvestibular2022@uneb.br.