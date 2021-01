Próxima etapa de vacinação em Salvador terá drive-thru e visita domiciliar

Com poucas doses de vacina disponíveis, a estratégia de imunização vai sendo desenhada aos poucos. Em Salvador, os próximos a serem vacinados serão idosos acima de 74 anos e os profissionais da saúde que não estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Salvador fechou a esta quarta (27) com 24.796 pessoas imunizadas em seu território.

Segundo o prefeito Bruno Reis, todos os profissionais da linha de frente já foram vacinados e a prefeitura está organizando como vai ser feita a imunização do restante dos trabalhadores da área. Segundo o Vacinômetro de Salvador, um total de 23.202 trabalhadores da saúde foram vacinados. Esses profissionais estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia nas UPAs, Pronto Atendimentos, Samu 192 e Gripários municipais e estaduais.

Os outros profissionais da saúde dos hospitais públicos e contratualizados serão imunizados em formato de drive-thru a partir da próxima quinta (28). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as listas com os nomes de quem deve se dirigir aos postos de vacinação foi publicada pela Sesab e SMS. A vacinação acontece na Arena Fonte Nova e Centro de Convenções, das 8h às 17h e vai até o próximo domingo, dia 31.

Será exigida a apresentação de documento de identificação como RG, CPF ou carteira de habilitação para que a imunização acontece. Um total de 27 hospitais e unidades de saúde terão seus profissionais imunizados (confira lista no final da matéria).

"Era para termos 168 mil doses, mas só recebemos 90 mil. Estamos fazendo uma estratégia para garantir que não haja fura-filas e vamos anunciar o drive-thru com quem será o público contemplado - provavelmente profisionais da saúde - e a estratégia de vacinação domiciliar aos idosos acima de 74 anos, e que tenham comborbidades. Com isso vamos garantir a aplicaçaõ das vacinas", explicou o prefeito Bruno Reis.

Vacinação

Serão quatro fases de vacinação, com 570 mil pessoas em grupos prioritários. Na primeira fase, estão incluídos trabalhadores da saúde, população idosa com 75 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em Instituições de Longa Permanência (asilos e clínicas psiquiátricas) e indígenas/aldeados/povos e comunidades ribeirinhas. Ao todo, são 168.355.

Na segunda fase, serão vacinados idosos de 60 a 74 anos, que somam 185.556 pessoas. Já quem tem comorbidades crônicas, fez transplantes ou tem obesidade estará na terceira fase do plano de vacinação. São 149.068 indivíduos com algum desses perfis.

A quarta fase inclui diversas categorias: trabalhadores de educação, pessoas com deficiência severa, membros das forças e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga, e população privada de liberdade. Ao todo, nessa fase, são 35.969 pessoas.

"Nesse momento, nossa equipe da saúde está elaborando uma nova estratégia. Nós tivemos que definir prioridades dentro do grupo prioritário, a partir de decisões do governo federal. Ontem o governo federal autorizou que os trabalhadores dos laboratórios públicos e privados que fazem testagem para covid sejam imunizados. Nós estamos seguindo as normas para evitar que pessoas furem as filas", disse.

Quem não estiver em nenhum desses quatro grupos prioritários terá que esperar.

Lista de hospitais que os trabalhadores poderão ser imunizados nos drive thrus

01 - Hospital Municipal de Salvador;

02 - Hospital Martagão Gesteira;

03 - Hospital Santa Izabel;

04 - Hospital Ana Nery;

05 - Hospital da Mulher;

06 - Hospital Roberto Santos;

07 - Hospital Geral do Estado (HGE);

08 - Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES);

09 - Hospital Manoel Vitorino;

10 - Hospital Geral Ernesto Simões Filho;

11 - Hospital Otávio Mangabeira;

12 - Maternidade João Batista Caribé;

13 - Hospital Eládio Lasserre;

14 - Maternidade José Maria de Magalhães Neto;

15 - Maternidade Tsylla Balbino;

16 - Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA);

17 - Maternidade Climério de Oliveira;

18 - Hospital Espanhol;

19 - Hospital Santa Clara;

20 - Instituto Couto Maia;

21 - Hospital Juliano Moreira;

22 - Hospital Especializado Mário Leal Ferreira;

23 - Maternidade Albert Sabin;

24 - Hospital do Subúrbio;

25 - Hospital Professor Carvalho Luz;

26 - Hospital Salvador;

27 - Hospital Dois de Julho.