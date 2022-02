Psicóloga encontrada morta tentou simular homicídio, mas polícia conclui que ela tirou a própria vida

A Polícia Civil concluiu que a psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos, de 37 anos, - que havia sido encontrada pelo marido amarrada dentro do porta-malas de um carro no ano passado, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais - tirou a própria vida e tentou simular homicídio.

O inquérito, encerrado e arquivado junto à Justiça, aponta que a causa da morte foi por asfixia e intoxicação, depois da mulher ter se trancado no porta-malas no veículo.

Caso

Encontrada sem sinais de violência, e com a chave do carro junto ao corpo, Marilda estava com as mãos amarradas de forma frouxa, e com roupas de ciclista.

Conforme a polícia, em informações obtidas pelo g1, a psicóloga despistou o marido e amigos com informações, como um passeio de bicicleta que faria e que estava na rua e havia sido assediada por estranhos.

Nos últimos registros de mensagens enviadas, a psicóloga comentou com seu marido a satisfação por ter estacionado o carro de ré, pela primeira vez, e estava saindo para pedalar com uma bicicleta emprestada. Ela disse que iria para o município de Borda da Mata com uma bicicleta Speed.

Ainda de acordo com a polícia, foram analisados os cadernos, anotações e agendas de Marilda encontradas na casa, que apontariam para uma predisposição para o suicídio e sinais de depressão. O laudo de necropsia comprovou 14,6 dg/l de álcool e um medicamento barbitúrico, com propriedades sedativas e anticonvulsivantes que atua diretamente no sistema nervoso central.

"Todos esses contextos permitiram concluir que ela praticou suicídio, montou esse cenário e algumas fantasias para demonstrar que seria um crime, porque ela não tinha essa coragem de praticar o suicídio perante pacientes e à sociedade, então ela queria ocultar e demonstrar que faleceu por homicídio, mas de maneira alguma tentou incriminar o próprio marido. A Justiça já manifestou pelo arquivamento do caso", disse o delegado Rodrigo Bartoli em entrevista coletiva.

Segundo a polícia, a vítima já havia tentado suicídio, em janeiro de 2021, mas foi encontrada a tempo pelo marido.