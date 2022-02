Psirico, É o Tchan e Adão Negro fecham temporada da Benção do Olodum

A batida do Olodum vai se misturar com o reggae do Adão Negro e o pagode do Psirico e do É o Tchan. A banda mais internacional da Bahia convidou estas atrações para fechar a temporada de ensaios do verão de 2022. Os ingressos custam R$200 inteira e R$100 a meia. As vendas acontecem na Casa do Olodum ou Bilheteria Digital clicando neste link.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

A próxima Benção do Olodum acontece nesta terça-feira (22), com abertura dos portões às 19h, no Largo de Tieta. Nos eventos da banda que tem Lucas, Mateus e Lazinho como vocalistas, só será permitido o acesso de pessoas com comprovante de vacinação e com uso de máscaras.

Percurssionista da banda, Bira Jackson completa 31 anos de Olodum em 2022 e diz que a energia segue forte em todos os ensaios e festas da banda.

"A emoção sempre é forte. Ensaio após ensaio a gente vai se energizando, vendo essas pessoas que curtem, gostam do bloco e da banda Olodum. Fortalece muito. Fiz 50 anos neste ano, são 31 de banda. A gente só faz se fortalecer, quando a gente vê essa nova geração chegando e fazendo as mesmas coisas que a gente já faz", disse.

Vice-presidente do Olodum, Marcelo Gentil afirmou que a chegada da variante Ômicron mudou parte dos planos do Olodum para o verão, mas comemorou que a banda conseguiu se adaptar e levar alegria para o público, ainda que reduzido em relação ao planejado.

"Foram trÊs domingos e três terças. Mas o Olodum é isso: resiliência, energia e superação desse momento de crise, conseguindo proporcionar alegria, entretenimento para as pessoas que nos prestigiam, valorizam e gostam de estar conosco", afirmou o VP.

O comprovante de vacinação completo pode ser feito por meio da cópia do cartão de vacina, no App ConnectSUS ou Cartão de vacinação da Prefeitura SMS/SSA com o QR CODE e o documento com foto.