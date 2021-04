PT afasta vereador que abriu caixão lacrado de idoso que morreu com sintomas de covid

O vereador William Faria (PT), de Santa Barbara do Leste (MG), foi afastado hoje pela Executiva do diretório estadual da legenda após usar um facão para abrir um caixão lacrado com o corpo de um homem de 92 anos, morto com sintomas da covid-19. As informações são do UOL.

Em nota, o PT de Minas diz que o partido "decidiu afastar imediatamente o vereador William Faria, em razão do lamentável fato ocorrido no último domingo (25), quando o parlamentar violou o caixão lacrado durante o funeral de um homem que faleceu com suspeita de covid-19".

Na gravação que circula nas redes sociais, Faria alega que o idoso faleceu em decorrência de "insuficiência respiratória aguda crônica", e não do vírus causador da covid-19.

Ainda na nota, o PT lamenta o ocorrido, e afirma que a atitude do vereador "representa uma ação violenta e desnecessária, além de ser uma grave ameaça à segurança sanitária".

Além do processo movido pelo partido, que pode resultar em sua expulsão, o vereador também será investigado pela Polícia Civil por crime de infração de medida sanitária preventiva. Além disso, pode virar alvo de uma CPI sobre o caso na Câmara local.

"Tão logo o processo seja concluído, daremos maiores esclarecimentos sobre as medidas adotadas em razão deste lamentável evento”, afirmou ao UOL o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste, Altair Nunes Ferreira (MDB-MG).

Faria de novo

Em seu perfil no Facebook, William Faria se manifestou e criticou a fala do presidente da Câmara que aventou a possibilidade de uma CPI para investigar o caso, e reiterou que faria tudo de novo.

"Senhor presidente é lamentável a atitude do senhor, o senhor se posicionar do lado de um sistema que humilha as pessoas", disse Faria, ressaltando que "foi eleito pelo voto do povo para exercer essa função", e afirmou que foi chamado pelos familiares do idoso "para fazer a fiscalização e fazer as leis serem cumpridas".

A vítima

O idoso que teve o caixão violado é José Vieira do Carmo. De acordo com o Hospital Irmã Denise (Casu), localizado em Caratinga (MG), o homem deu entrada na unidade de saúde na noite de sábado, e morreu poucas horas depois com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e apresentava sintomas condizentes com os do coronavírus.

A família afirma que ele fez teste rápido para a doença e o resultado deu negativo. Um outro teste foi realizado, mas o resultado ainda não foi divulgado.