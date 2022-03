PT 'tortura' pesquisa como artifício para inflar candidato de Rui ao governo baiano

A mais recente pesquisa sobre a sucessão estadual, encomendada ao Instituto Opnus pela Salvador FM, prova o dito popular de que estatística, quando bem torturada, é capaz de dizer qualquer coisa. Confirmando uma artimanha já antecipada pela coluna na última sexta, os estrategistas eleitorais da base governista disseminaram os resultados ontem com foco nas intenções de voto associadas a determinado candidato à Presidência da República. Foi com tal artifício que colocaram a sondagem no pau-de-arara. Nesse recorte, o petista Jerônimo Rodrigues tem 33% com apoio do ex-presidente Lula e do governador Rui Costa, contra 41% de ACM Neto (União Brasil) com apoio do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), nome que ele sequer anunciou como aliado.

Mera ilusão

Além de distorcer a realidade, colocando Neto como se fosse apoiado por Ciro, a manobra esquece um detalhe crucial. Na Bahia, Lula serve de bengala para Jerônimo. Com o ex-prefeito de Salvador é bem diferente. Ele é quem transfere votos aos presidenciáveis, não o inverso.

Vale o quanto pesa

Na velha e conhecida sanha de faturar o que é bom e esconder o que é ruim, os resultados mais importantes da pesquisa Opnus foram abafados na rede de veículos alinhados ao Palácio de Ondina. Na estimulada, por exemplo, ACM Neto aparece com 65%, contra apenas 6% de Jerônimo Rodrigues, terceiro da lista. Na espontânea, quando os entrevistados revelam a preferência sem necessidade de questionário, Neto tem 29%, ante 2% do petista, que aparece e quinto.

Pista bloqueada

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) somou uma derrota e tanto na briga contra a Via Bahia pela concessão das BR-324 e 116 no estado. Ontem, a diretoria colegiada do órgão decidiu arquivar o processo de caducidade aberto contra a companhia em dezembro de 2021, conforme decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. É que o argumento usado para abrir o processo foi o valor das multas aplicadas contra a empresa, impostas de modo irregular. Em suma, as penalidades referentes a obras obrigatórias da Via Bahia previstas no contrato de concessão estão suspensas judicialmente, até que a ANTT faça o reequilíbrio econômico-financeiro do negócio, por meio das chamadas revisões quinquenais.

Ouro da casa

Cracaço do Barcelona e da Seleção Brasileira, o baiano Daniel Alves vai se unir à prefeitura para impulsionar a prática de esportes em Salvador. “No próximo dia 24 de março, O Brasil joga em casa. Depois, nosso craque estará aqui para assumir, em parceiria com instituto dele, o Centro de Iniciação ao Esporte de Itapuã, a Arena Biriba, com aulas gratuitas de diversas modalidades. Vamos iniciar com 400 crianças, mas chegaremos a mil", anunciou o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Mãos dadas

De acordo com Bruno Reis, fora aulas de futebol, basquete e vôlei, o espaço conta com salas para o ensino de judô, capoeira, dança e música. “Essa parceria só foi possível dom Daniel Alves porque a gente construiu o equipamento”, assinalou o prefeito.