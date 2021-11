Público relata furto organizado de celulares no show de Attoxxa no Rio Vermelho

A noite da última quinta-feira (11) na Pirâmide do Rio Vermelho foi marcada por uma série de furtos organizados. Ao menos para a plateia da festa "Quinta sem Salto", no show da banda baiana Attoxxa, o que era para ser diversão virou tensão, e, segundo relatos dos presentes, cerca de 40 pessoas tiveram os celulares levados.

O estudante Tiago Paiva conta que a ação não era exatamente a de um "arrastão tradicional" e também não envolvia atos violentos. O que aconteciam eram furtos em sequência, seguindo a mesma estratégia.

"Eu vi três do meu lado. Eles colocavam a mão nos bolsos da pessoa e, caso alguém suspeitasse, o ladrão jogava o celular no chão. Também vi o segurança pegando um cara no flagra furtando, mas foi meio longe", relata.

A saída da festa, segundo o presente, foi dificultada, e a polícia demorou a chegar. "Eu só vi um dos ladrões agindo sozinho, devia ter entre uns 30 e 35 anos, vestia roupa preta e calça. Mas vi tanto ladrões agindo sozinho quanto em dupla. Um furtava e outro pegava o celular", explica.

Nas redes sociais, uma internauta estimou que cerca de 40 pessoas foram roubadas, incluindo sua irmã. Desses, 20 celulares tiveram o aparelho recuperado. Segundo ela, ninguém foi preso, mesmo com perseguição policial.

ontem no show da attoxxa teve mais de 40 furtos de celular

um colega da minha irmã (q tbm foi furtada) conseguiu pegar um ladrão com a mão dentro do bolso da calça e ao levar ele pro segurança, o segurança o expulsou da festa e deixou o ladrão na festa k ai ai — tamsin ???????? (@fight4marie) November 12, 2021

Outros utilizaram os comentários do Instagram da página da festa para protestarem (@quintasemsalto). A hashtag #quintasemcelular chegou a ser levantada no espaço.

"Realidade paralela! Metade da festa reclamando pela demora na saída e a outra metade na esperança de ter o celular resgatado! Caos total", disse uma. Outra relatou que até o público conseguir sair do local, passou-se cerca de 1 hora. "Quando saímos, não havia polícia nenhuma, apenas uma equipe mal preparada e mal educada que queriam impedir a força nossa saída", indignou-se.

O produtor do evento, Dudu Barros, utilizou o espaço do stories para se retratar. "Em todas as festas minhas, isso nunca tinha acontecido. Fiquei arrasado ontem. Na hora que foi preciso, chamei polícia, mandei travar porta e mandei fazer revista em todo mundo".

Em entrevista ao CORREIO, Dudu afirmou que foram contabilizados 6 furtos, e que todos tiveram o celular recuperado. Ele também reforçou que a segurança era mantida pelos estabelecimento, e cerca de 25 homens trabalhavam durante a noite. "Como cliente, eu também ficaria arrasado", disse.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que não há nenhum registro da ocorrência. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 1h30 e que, ao conversarem com os seguranças, havia duas mulheres e dois homens que seriam suspeitos. Com a abordagem da guarnição, nada foi encontrado e nenhuma vítima reconheceu os quatro, sendo, em seguida, liberados.

