Pulga na orelha na morte do miliciano

Peritos criminais do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) disseram ter encontrado um indício que, segundo eles, contradiz parte da versão apresentada pela PM para a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, durante o cerco realizado pelo Bope na zona rural de Esplanada.

Ouvidos pela Satélite sob condição de anonimato, dois experientes profissionais do DPT afirmaram que o escudo balístico supostamente atingido por dois tiros efetuados pelo miliciano não integra o arsenal utilizado em operações da unidade. “Pela imagem que a própria polícia divulgou à imprensa, é possível ver no escudo a sigla do Curso de Operações Especiais (Copes), voltado à formação quadros do Bope. Esse tipo de equipamento serve só para treinar alunos nas ações simuladas”, ressaltou um dos peritos.

“Nas incursões reais, são usados escudos mais novos com a marca do Bope. É estranho que, contra um alvo altamente preparado, tenham levado o mesmo material de aula, já bastante gasto”, emendou outro perito do DPT.

Redução de danos

Pesquisas recentes feitas para medir o desempenho do governador Rui Costa (PT) explicam a decisão do petista de ampliar a agenda no interior. De acordo com fontes da base aliada ao Palácio de Ondina, os resultados indicaram forte queda na avaliação positiva atribuída a Rui por eleitores de áreas estratégicas do estado, sobretudo, nas cidades mais populosas do Sul, Oeste, Sudoeste e Região Metropolitana de Salvador. As sondagens detectaram ainda crescimento substancial das intenções de voto para o prefeito ACM Neto (DEM), principal nome da oposição na disputa de 2022. Na tentativa de reverter o cenário, o núcleo político do governo sugeriu a Rui que intensificasse a presença onde vem perdendo popularidade, para inaugurar obras e anunciar recursos destinados a projetos. Ao mesmo tempo, aconselharam o governador a elevar os investimentos no interior.

Velho amigo novo

Recém-filiado ao PDT, o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, está cada vez mais próximo do ex-ministro Ciro Gomes. Pré-candidato à Presidência, Ciro não economiza elogios a Prates, a quem chama de seu braço-direito na Bahia, e deixou claro para a cúpula da sigla que, se for eleito, quer tê-lo na linha de frente do Planalto.

Água fria

Integrantes da tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro na Bahia demonstraram temor depois que caciques da Aliança pelo Brasil desistiram de legalizar o partido para disputar a sucessão municipal deste ano. A preocupação se deve ao futuro deles nas atuais legendas. Como tornaram público o desejo de entrar no bloco de Bolsonaro, estão certos de que serão preteridos na divisão do Fundo Eleitoral para bancar a campanha e na montagem de alianças com líderes comunitários e cabos eleitorais.

Banho-maria

Em conversas com interlocutores, o governador Rui Costa admitiu que continua indeciso sobre a escolha do futuro chefe do Ministério Público do Estado (MP). Disse que, dos nomes da lista tríplice, nenhum conquistou sua simpatia ainda.

"As velhas fórmulas e análises que serviam há algumas décadas já não são suficientes, especialmente no campo da política e da economia. Por toda a parte, cresce a necessidade de inovarmos" - Juca Ferreira, ex-ministro e pré-candidato do PT a prefeito de Salvador