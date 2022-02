Putin anuncia operação militar de tropas russas no Leste da Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin anunciou na madrugada desta quinta-feira (24) que autorizou uma operação militar especial no Leste da Ucrânia. Ainda não há detalhes sobre o escopo da operação mas, logo após o anúncio, pessoas relataram que ouviram barulhos de tiros e explosões capital ucraniana, Kiev.

Uma equipe da CNN americana registrou o momento exato de uma explosão. Nas imagens, o correspondente se abaixa e apressa em colocar um colete à prova de balas. Também há relatos de sons de disparos perto do principal aeroporto de Boryspil.

???????????????? Equipe da CNN americana registra momento exato de explosões em Kiev, na Ucrânia. pic.twitter.com/pGiYXN8IOa https://t.co/HV5Ib4PUAR — Eixo Político (@eixopolitico) February 24, 2022

Em pronunciamento feito pela TV nesta quarta-feira (23), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que a Rússia não invadisse o país. Falando em russo na maior parte dos nove minutos em que ficou no ar, o líder ucraniano se dirigiu à população russa. "O povo ucraniano quer a paz. O governo ucraniano quer a paz e está fazendo tudo para construí-la", disse. Horas antes, o Parlamento ucraniano pediu para seus cidadãos deixarem a Rússia imediatamente.

A Rússia fechou parte do espaço aéreo na região de Rostov, a Leste de sua fronteira com a Ucrânia. Segundo ele, o objetivo é "fornecer segurança" para voos da aviação civil. A Ucrânia informou que voos civis estão "restritos devido a perigo potencial".

O presidente dos EUA, Joe Biden, classificou o ataque russo como injustificado. "Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vidas e sofrimento", disse. Desde janeiro o governo americano vem alertando que uma invasão russa é "iminente", mas nesta semana a situação ganhou uma nova escalada após Putin reconhecer as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk como independentes.

Autoridades dos Estados Unidos, da Otan e da União Europeia disseram na terça-feira (22) que as forças russas começaram a invadir essas regiões controladas por separatistas apoiados pelo Kremlin, que Putin disse reconhecer como independentes.

Nesta quarta-feira (23) o Parlamento ucraniano aprovou por ampla maioria o estado de emergência proposto por Zelenski, mobilizando seus reservistas de 18 a 60 anos, e Kiev anunciou que havia sido vítima de um novo ataque cibernético em massa.

Sanções

Na comunidade internacional, a União Europeia anunciou, por seu papel no reconhecimento das regiões separatistas da Ucrânia, sanções contra o ministro da Defesa e os chefes militares russos, o chefe de gabinete do Kremlin, o ministro do Desenvolvimento Econômico e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. As sanções publicadas no Diário Oficial da UE consistem no congelamento de bens e na proibição de vistos contra os afetados.

Por sua vez, Joe Biden anunciou nesta quarta-feira sanções contra a empresa encarregada de operar o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. A medida foi anunciada após Berlim suspender o controverso gasoduto, um dia antes.

No dia anterior, os EUA já haviam tornado públicas as medidas contra os bancos e oligarcas russos, denunciando o "início de uma invasão russa" na Ucrânia. A Rússia prometeu uma resposta "forte" e "dolorosa" às sanções americanas.

As medidas permanecem modestas em comparação com as anunciadas no caso de uma invasão, e Moscou tem quase US$ 640 bilhões em reservas cambiais e US$ 183 bilhões em um fundo soberano para lidar com elas.