PV pede saída de todos os vereadores do partido em Salvador

Os três vereadores do PV em Salvador terão que deixar o partido em breve por decisão da cúpula da sigla na Bahia. Em encontro recente, o presidente estadual do PV, Ivanilson Gomes, avisou que o prazo de validade deles na legenda estava vencido e sugeriu que buscassem novo abrigo para a disputa de 2020. Dirigentes do PV garantiram que a conversa com Paulo Magalhães Júnior, líder da base aliada na Câmara, Henrique Carballal e Sabá ocorreu de forma tranquila e que a saída foi acertada pacificamente. “Havia insatisfação com o descompromisso dos vereadores. Não iam a convenções, não apoiaram candidatos do partido a deputado e nem defendiam nossas bandeiras”, disse um cardeal do PV.

Maré ecológica

O cerco à bancada verde é parte da tática eleitoral da sigla. Com o avanço dos debates sobre meio ambiente, após as queimadas na Amazônia e o desastre causado pela mancha de óleo, o PV quer aproveitar a onda para eleger até cinco vereadores na capital. Para isso, vetará quem tem mandato e apostará em caras novas.

Pista pavimentada

Secretário da Saúde de Salvador, o deputado estadual licenciado Leo Prates (DEM) está a um passo de se filiar ao PDT. Em almoço ontem no restaurante A Porteira, na Boca do Rio, Prates concluiu o acordo com o ex-ministro Carlos Lupi e o deputado federal Félix Mendonça Júnior, respectivamente, presidentes nacional e estadual do partido. Antes de desembarcar na cidade, Lupi teve um rápido encontro com o prefeito ACM Neto esta semana, em Brasília, e pediu o aval do democrata. Segundo apurou a Satélite, Neto disse que, a princípio, não se opõe ao ingresso de Prates no PDT. A negociação passa pelo apoio ao DEM na corrida pela prefeitura, mas os pedetistas manteriam a aliança com o PT em nivel estadual. No fim da tarde, Lupi se reuniu com o governador Rui Costa para discutir a posição do partido.

Crediário judicial

Construtora baiana implicada no rumoroso caso do bunker de R$ 51 milhões, a Cosbat Engenharia foi autorizada pela Justiça Eleitoral a parcelar, em 60 vezes, a multa de R$ 102 mil aplicada por doação acima do limite legal na campanha de 2014. À época, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB), suspeito de ser sócio oculto em empreendimentos da Cosbat, concorreu a uma vaga no Senado.

Nada consta

O corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, arquivou uma ação movida contra a desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), para apurar suposta prática de “rachadinha” na contratação de uma servidora para cargo comissionado na Corte. Em sua decisão, Martins destaca a inexistência completa de provas sobre o envolvimento da desembargadora na retenção de parte do salário da servidora.

Empada alheia

O secretário estadual do Turismo em exercício, Benedito Braga, destinou R$ 60 mil para patrocinar o festival gastronômico Mesa São Paulo, realizado na capital paulista até sábado. Além de não trazer ganhos ao turismo baiano, o evento quase não tem chefs locais.