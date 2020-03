Pyong faz Ivy ver filho em hipnose, e sister chora muito: ''Depois fiquei triste''

Ivy conversou com as sister como se sentiu depois de ter sido hipnotizada por Pyong durante uma brincadeira na casa na noite dessa segunda-feira (2). Em uma parte da hipnose, Pyong fez Ivy 'enxergar' o próprio filho em Gabi. A cena comoveu os participantes da casa.

Sugestionada por Pyong, Ivy ficou 3 minutos abraçada a Gabi pensando ser seu filho e chorou muito. Após despertar da hipnose, ela disse que sabia que Gabi não era seu filho, mas ela só conseguia enxergá-lo ao olhar para a sister.

"Amiga, o negócio do Luiz Miguel foi surreal, mexeu comigo de verdade", afirmou. Manu questionou se ela ficou triste. "Lá no quarto do líder depois eu fiquei um pouco", contou.