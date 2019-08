Q8 chega ao Brasil com preço inicial de R$ 494.990

Produzido na Eslováquia, o Q8 é o SUV coupé da Audi

(Foto: Divulgação)

A tendência dos utilitários esportivos não para de crescer e desta vez a novidade é da Audi, o Q8. O novo modelo chegou ao Brasil equipado com motor 3 litros de seis cilindros que desenvolve 340 cv de potência e 50,98 kgfm de torque. Esse propulsor é associado a uma transmissão automática de oito velocidades e conta com tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts.

Assim, o Q8 pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia. O Q8 é oferecido em duas versões. A Performance é oferecida a partir de R$ 494.990,00 e a versão Performance Black a partir de R$ 531.990,00, que agrega o sistema de som Bang & Olufsen 3D, teto interior na cor preta, acabamento refinado das soleiras das portas em alumínio, capa do espelho retrovisor externo em preto, pacote exterior High Gloss Black e kit S line e pinças de freio em vermelho.

(Fotos de Divulgação)

(Fotos de Divulgação)

Existem também diversos opcionais para ambas as versões. Um dos mais interessantes é o Night Vision Assist, que ajuda a melhorar a visibilidade na escuridão, destacando pessoas detectadas e animais maiores na cor amarela no quadro de instrumentos.

TESTES DE SEGURANÇA

O Latin NCAP divulgou os resultados da quinta rodada de testes realizada este ano. Nesta etapa, foram submetidos às avaliações da entidade duas picapes médias, um utilitário esportivo e um sedã médio, com classificações de quatro a cinco estrelas para ocupantes adultos e crianças. Os Toyota Hilux e SW4 e o Chevrolet Cruze, já haviam sido avaliados em ocasiões anteriores, mas passaram por novas provas após a inclusão de mais equipamentos de segurança entre os itens de série.

(Foto: Divulgação)

TOYOTA HILUX E SW4

A picape Hilux com cabine dupla e sua variante SUV, o SW4, fabricados na Argentina e na Tailândia, já haviam sido avaliados em 2015, sob as diretrizes do protocolo anterior, com classificação de cinco estrelas. Agora os veículos da Toyota ganharam controle eletrônico de estabilidade e um total de sete airbags como equipamento de série desde o mês passado e novamente alcançaram a nota máxima para todos os seus ocupantes, tanto adultos quanto crianças.

NISSAN FRONTIER

A Nissan Frontier, produzida na Argentina e no México, ganhou classificação de quatro estrelas para proteção dos ocupantes adultos e crianças. De série, a picape apresenta controle de estabilidade, como na Hilux, mas oferece nos modelos mais básicos apenas dois airbags frontais. A estrutura foi classificada até o limite como instável. Os testes de impacto lateral de poste não foram realizados, tendo em vista a falta de proteção lateral para a cabeça como padrão. A proteção oferecida ao dummy de três anos limitaram o veículo a obter uma pontuação mais alta.

(Foto: Divulgação)

CHEVROLET CRUZE

Outro modelo avaliado nesta etapa foi o Chevrolet Cruze produzido na Argentina. O sedã já havia sido testado em 2018 (classificação de quatro estrelas para todos os ocupantes), mas não foi submetido ao impacto lateral de poste por não contar airbags de cortina como equipamento padrão. A partir de 21 de maio, todas as versões passaram a contar com o referido equipamento, além do controle de estabilidade, e uma nova avaliação se fez necessária. O Chevrolet alcançou cinco estrelas para proteção de ocupantes adultos e quatro estrelas para proteção de passageiros infantis. A pontuação para crianças só não foi melhor porque a sinalização das ancoragens ISOFIX não atende aos requisitos do Latin NCAP, além da necessidade de melhorias na proteção oferecida ao dummy de três anos no impacto frontal.