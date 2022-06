Quadrilha com envolvimento em homicídios e tráfico é presa em Santo Antônio de Jesus

Quatro mulheres e um homem suspeitos de envolvimento com homicídios e tráfico de drogas foram presos, nesta quarta-feira (29), em Santo Antônio de Jesus, durante ação realizada por equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Leste), da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da 1ª Delegacia Territorial (DT) da cidade.



Com os criminosos, foram apreendidos uma pistola Glock ponto 40 com um carregador e 14 munições, 60 buchas, dois pedaços e mais uma porção de maconha, 26 pinos e 24 papelotes de cocaína, 19 pedras de crack, uma motocicleta, quatro celulares, dois relógios, dinheiro e embalagens para acondicionar entorpecentes.



As ações ocorreram na Avenida Providência e na localidade do Casco. Parte da droga, dinheiro e celulares, além de documentos, foram apreendidos dentro de um carro onde estavam quatro suspeitos. O restante do material foi encontrado em um imóvel onde morava o sexto integrante do bando, que está sendo procurado.



Uma motocicleta usada pelo grupo para praticar roubos também foi apreendida. Os cinco presos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e munições, tráfico de drogas e associação criminosa. Eles estão custodiados na DT de Santo Antônio de Jesus, à disposição da Justiça. O material apreendido será encaminhado à perícia.