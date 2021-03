Quadro de covid-19 piora, e Edson, da dupla com Hudson, vai para UTI

O cantor Edson, da dupla com Hudson, teve uma piora em seu quadro de covid-19, motivando uma transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo nesta segunda-feira (8). O sertanejo estava em leito clínico em um hospital privado de Indaiatuba (SP) desde a última quarta-feira (3).

Em nota enviada ao G1, a assessoria da dupla informa que o cantor permanece em tratamento intensivo no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D’Or São Luiz. Seu quadro é estável e ele respira sem ajuda de aparelhos.

A data em que Edson foi diagnosticado com a Covid-19 não foi confirmada, e não há detalhes dos sintomas relatados pelo cantor. A assessoria explica que ele iniciou o tratamento em casa, mas posteriormente precisou buscar auxílio médico.

"O sertanejo apresentou sintomas leves e recebeu tratamento em casa. Porém, com a evolução do quadro, Edson buscou os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês", dizia nota divulgada na quarta-feira (3).