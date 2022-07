Quaest: Diferença entre Lula e Bolsonaro cai 16% no Nordeste

Em pesquisa pesquisa eleitoral de intenção de votos divulgada pela Quaest Consultoria nesta quarta-feira (6), a diferença entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) caiu 16% na região Nordeste, em comparação com o mês anterior.

Em junho, Lula obteve 68% das intenções de voto na região, um dos seus principais redutos eleitorais. Bolsonaro, por sua vez, acumulou 15%. A diferença entre os candidatos era de 53%.

Na pesquisa divulgada hoje, Lula teve queda de três pontos e obteve 59%. Bolsonaro subiu sete pontos percentuais, e registrou 22%. A diferença entre os dois candidatos caiu para 37%.

Apesar da redução da diferença, Lula ainda venceria a eleição em primeiro turno na região Nordeste, baseado nos dados divulgados nesta quarta.

O Nordeste apresenta a maior diferença de pontos entre Lula e Bolsonaro, em comparação com as outras regiões do país.

A região Norte apresenta a segunda maior diferença entre os dois candidatos, com 16 pontos percentuais. No Sul, a diferença é de 8%; no Sudeste, 5%, e no Centro-Oeste, 4%.

Em todas as regiões, Lula aparece à frente de Bolsonaro.