Quais as melhores estratégias para desenvolver um pequeno negócio?

Paulo Rogério Nunes (@paulorogerio_ba) é o convidado desta quarta-feira (20) do programa Empregos & Soluções apresentado ao vivo pelo Instagram do @correio24horas a partir de 18h por Flávia Paixão (@flaviapaixaooficial). Paulo é publicitário, empreendedor e autor do livro Oportunidades Invisíveis. Cofundador da aceleradora de impacto social Vale do Dendê, sócio da consultoria AFAR Ventures e investidor da startup AFRO.TV. Ele falará sobre as melhores estratégias para desenvolver um pequeno negócio.

Paulo Rogério é considerado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela organização global MIPAD, ligada à ONU. Ele foi um dos 11 escolhidos pelo ex-presidente Barack Obama para um encontro privado de lideranças, com o objetivo de discutir temas relevantes sobre o Brasil. Logo depois, foi convidado por Obama para palestrar na abertura do primeiro encontro internacional na Fundação Obama, em Chicago.



Paulo Rogério é alumni do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, principal centro de pesquisa sobre Internet no mundo. É também um dos criadores da aceleradora Vale do Dendê, que apoia startups da área criativa e digital em Salvador. A organização, criada em 2016, já foi matéria na Forbes, Isto É Dinheiro, Pequenas Empresas Grandes Negócios, Revista da Gol, Revista VIP e em sites internacionais da área de empreendedorismo.

Professor do curso de Comunicação Social da Universidade Católica do Salvador (UCSAL), Paulo tem vasta experiência no estudo sobre o mercados multiculturais, mídias étnicas e inovação social, em 2011, ganhou um prestigioso fellowship profissional da Fulbright na Universidade de Maryland (EUA), para estudar Jornalismo e Novas Mídias, onde teve contato com executivos de grupos como ABC News, Washington Post, New York Times, Bloomberg etc.