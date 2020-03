Quais clubes seriam os atuais campeões dos estaduais 2020?

Quem são os campeões estaduais de 2020? Como todos os torneios estão paralisados por tempo indeterminado por causa da pandemia de coronavírus, ainda não se sabe quando haverá resposta para essa pergunta. O CORREIO fez um levantamento dos 27 campeonatos para identificar quem ficaria com a taça em cada estado, teoricamente, de acordo com as atuais pontuações e campanhas.

Nos estaduais disputados por pontos corridos, elegemos os clubes que estão atualmente na liderança, e os com melhor campanha para os campeonatos com outras fórmulas. A Federação Mineira de Futebol foi a primeira a tomar a decisão de paralisar o estadual. O anúncio foi feito no último dia 15 e os jogos finalizados no dia seguinte, após Democrata e Betim entrarem em campo.

O último a ser suspenso foi o roraimense. A decisão só foi tomada na última sexta-feira (20). Antes, os jogadores do Baré protestaram ao entrar nas quatro linhas de máscaras e luvas. Eles abandonaram o jogo antes de enfrentarem o São Raimundo na penúltima rodada do primeiro turno.

O Campeonato Baiano foi suspenso na terça-feira (17) passada, antes das duas últimas rodadas da fase classificatória serem disputadas. De acordo com a tabela de classificação atual, o Bahia comemoraria o tricampeonato. Com 15 pontos somados e 71,4% de aproveitamento, o Esquadrão tem a melhor campanha entre os 10 clubes que integram o estadual nessa temporada. A Jacuipense, com 12 pontos, celebraria o vice-campeonato, e o Jacobina, com apenas um ponto, estaria rebaixada. Com oito gols, Marcelo Nicácio, do Fluminense de Feira, ganharia o troféu de artilheiro.

Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo já comemorou o título da Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno do torneio. Apenas três rodadas foram disputadas da Taça Rio. Flamengo e Fluminense lideram Grupo A e B, respectivamente. Com 100% de aproveitamento, eles têm mesmo número de pontos e triunfos, mas o time das Laranjeiras tem melhor saldo de gols (10 contra 7).

O Campeonato Paulista foi interrompido a duas rodadas do fim da primeira fase. Na sequência seriam disputadas as quartas de final. O Santo André é o time com melhor campanha entre os quatro grupos. Após 10 jogos, o time do ABC paulista tem 19 pontos, seis triunfos e 63.3% de aproveitamento. O Palmeiras também mesma pontuação, porém uma vitória a menos.

No Campeonato Mineiro, o título ficaria com o América-MG, líder com 21 pontos e aproveitamento de 77,8%. Atlético-MG e Cruzeiro ocupam terceiro e quinto lugares, respectivamente. O Vitória seria o campeão do Campeonato Capixaba com folga, já que finalizou a primeira fase com oito pontos a mais que o vice-líder Rio Branco.

O Caxias foi o campeão do primeiro turno no Gauchão ao vencer a final por 1x0 contra o Grêmio, no estádio Centenário. Apenas três rodadas foram disputadas do segundo turno e a equipe treinada por Renato Gaúcho tem a melhor campanha com nove pontos e 100% de aproveitamento.

O Campeonato Paranaense conseguiu concluir a primeira fase e as quartas-de-final começariam a ser disputadas na sequência. O campeão seria o Coritiba, após somar 24 pontos em 11 jogos e obter 72,7% de aproveitamento. A primeira fase do Catarinense terminou com o Avaí no topo da tabela, com 17 pontos, após nove jogos.

O líder do Campeonato Cearense é o Ferroviário, que tem 13 pontos e está à frente de Fortaleza, com 12, e Ceará, com 11. A questão é que o Ferrin tem um jogo a mais, já que a 6ª rodada da segunda fase, que dá acesso às semifinais, foi interrompida após o triunfo por 1x0 contra o Pacajus.

O Santa Cruz seria o campeão do Pernambucano por ser líder isolado com 22 pontos, seis a mais que o Salgueiro, vice-líder com 16. Com 12 pontos, dois a mais que CRB e CSA, o Murici ficaria com a taça do Campeonato Alagoano. O Confiança tem a melhor campanha no quadrangular final do Sergipano. O ABC foi o campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar e também lidera o segundo. No Piauiense, título para o Altos, e no Maranhense para o Moto Club. No Paraibano, a campanha do Atlético-PB na primeira fase desbancou a do Treze, Botafogo e Campinense.

No Campeonato Goiano a festa seria dos torcedores do Atlético-GO. O torneio Mato-Grossense foi interrompido antes do início das quartas de final e teve o Cuiabá como dono da melhor campanha da primeira fase. O Sul-Mato-Grossense foi paralisado no mesmo momento e tem o Aquidauanense como líder. No estadual do Tocantins, os dois primeiros jogos das semifinais foram disputados e o campeão seria o Palmas, já que venceu o Araguacema por 1x0. Tocantinópolis e Interporto empataram sem gols. No Distrito Federal, o Gama se sagraria campeão mesmo com um jogo a menos que o segundo colocado, o Brasiliense, que perde no número de gols marcados (39 contra 38).

No Acre, o Galvez foi o campeão do primeiro turno do estadual e o segundo não chegou a ser iniciado. No Amapá, só foram disputadas duas rodadas do campeonato. Melhor para o Santos-AP, único a vencer os dois jogos e somar seis pontos. O Manaus venceu o primeiro turno do Amazonense e o Penarol-AM lidera o segundo. O Campeonato Paraense foi interompido após a antepenúltima rodada da primeira fase e, com dois pontos a mais que o Remo, o Paysandu festejaria o título. O Porto Velho é o time com melhor campanha na fase classificatória do Campeonato Rondoniense. No estadual de Roraima, o GAS faria a festa com a taça.