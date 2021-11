Quais os desafios do Bahia na reta final do Brasileirão?

Depois de uma reação animadora sob o comando do técnico Guto Ferreira, o Bahia caiu de produção e vive situação delicada no Brasileirão. Com 37 pontos, o tricolor amarga a zona de rebaixamento, em 17º lugar, e nesta sexta-feira (26) enfrenta um adversário direto na luta contra a degola. Às 19h, o Esquadrão recebe o Grêmio, na Fonte Nova. A equipe gaúcha está na cola da baiana, na 18ª colocação, com um ponto a menos.

O que está acontecendo com o Bahia? Por que o time caiu de rendimento? Será que o tricolor terá força suficiente para escapar do rebaixamento? Quais são os principais desafios na reta final da Série A? Essas e outras perguntas serão respondidas neste episódio, que tem a participação dos jornalistas Ulisses Gama e Pedro Thomé.

Você pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

Também é possível escolher o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.