Quais os desafios do Vitória após o rebaixamento à Série C?

O Vitória encerrou a temporada 2021 de forma trágica. A derrota para o Vila Nova, na última rodada da Série B do Brasileiro, marcou o rebaixamento do rubro-negro à terceira divisão nacional. No Barradão, mais de 5 mil torcedores viram de perto a queda anunciada ao longo do campeonato se tornar realidade.

O que levou o Vitória a amargar o segundo rebaixamento à Série C de sua história? Qual é o impacto financeiro que a queda traz para os cofres do clube? Quem fica e quem sai do elenco atual? Que tipo de reformulação o clube precisará fazer no elenco? Essas e outras perguntas serão respondidas neste episódio, que tem a participação dos jornalistas Ivan Dias Marques e Vinícius Nascimento.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.