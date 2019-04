Quais os ídolos e temas mais buscados na web e o que eles oferecem?

Fortnite

Game Fortnite conquistou legião de famosos, como Neymar e seus parças (Foto: Reprodução)

Em março de 2018, o jogo de tiro online se tornava o mais assistido do YouTube, superando Minecraft Da Epic Games, Fortnite alcançou a marca de 2,4 bilhões de visualizações só em fevereiro daquele ano. Também se tornou o game com mais vídeos relacionados publicados





Minecraft

Um dos jogos mais populares entre crianças (Foto: Reprodução)

Minecraft é um jogo eletrônico tipo sandbox que permite a construção de estruturas de uma cidade usando blocos dos quais o mundo é feitoEspécie de Lego eletrônico, em 2015 o Minecraft estava na lista dos dez games mais acessados do YouTube nos últimos dez anos





Irmãos Neto

Lucas e Felipe Neto estão entre os mais populares do YouTube (Foto: Reprodução)

Lucas e Felipe Neto são fenômenos do Youtube. Têm seus canais separados e produzem vídeos dos mais variados temasLucas foca no público infantil, mas as crianças adoram ambos. Lucas tem mais de 24 milhões de inscritos em seu canal, enquanto Felipe já superou os 32 milhões



Slime

Segredo do slime é que qualquer criança pode fazer (Foto: Reprodução)

A antiga geleca na sua forma moderna estava no topo da lista dos termos mais buscados no Google em todo o ano de 2018 no BrasilAs receitas caseiras de como fazer a massa maleável se tronou febre em todo o mundo. a busca no Google costuma ser pela frase “como fazer slime”



Unboxing

Brinquedos são cada vez mais caros, pequenos, desembrulháveis e populares na internet (Foto: Reprodução)

Unboxing é um termo que se refere ao ato de desembalar produtos. Fazer vídeos de unboxing virou moda no youtubeO fenômeno invadiu o universo infanto-juvenil. As empresas passaram a explorar isso, o que iniciou um debate sobre consumismo na infância



Canal Nostalgia

YouTube também é lugar de conteúdo de história (Foto: Reprodução)

Apresentado por Felipe Castanhari, o Canal Nostalgia explica fatos históricos, curiosos e biografias de uma forma divertida e didática, por vezes com leves palavrões Tem mais de 12 milhões de inscritos. Em 2016, Felipe foi eleito pela Forbes um dos 30 jovens mais promissores do país



Fanfics

Acredite, há fanfics de todos os gostos: Selene Gomes e Faustão, 50 Tons de Cinza, Glória Maria espiã internacional

Fanfic ou fanfiction são ficções criadas por fãs que utilizam uma história ou personagens já existentes para criar sua própria história baseada nele. A história original pode ser um romance, série, filme, ou mesmo uma relação entre famosos. Esse tipo de conteúdo virou febre mundial



Coisa de Nerd

Nerdices divertidas bateram recorde na internet (Foto: Reprodução)

O canal Coisa de Nerd tem quase 10 milhões de inscritos no Youtube e foi um dos primeiros canais brasileiros a atingir 1 bilhão de visualizações É administrado por Leon Martins e Nilce Moretto, considerados um dos cinco indivíduos mais influentes do Brasil entre os jovens entre 2015 e 2016



Futparódias

Bola nas costas, jogador no chão...futebol vira humor nos vídeos do canal (Foto: Reprodução)

Os garotos fissurados em ebol também têm seus canais e games favoritos. Quando não estão jogando, eles acessam canais como o Futparódias O canal, que tem mais de 6,5 milhões de inscritos, faz releituras cômicas de composições, ironizando e debochando de craques e jogos