Quais os maiores pilotos da Fórmula 1 em 2022?

Mesmo sem pilotos representando o Brasil, a Fórmula 1 continua a manter o interesse dos brasileiros pelo esporte. E essa paixão é antiga. Desde 1951, pilotos brasileiros tiveram 101 vitórias e levaram oito campeonatos mundiais. Entre nomes como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, o Brasil teve um total de 31 representantes na categoria.

O esporte tem passado por diversas mudanças ao longo dos anos, o que ajuda a manter o gosto do público. Além de alterações técnicas e também na composição das equipes, toda a atmosfera criada em torno dos pilotos e dos bastidores das corridas ajudou a reter a audiência.

Os maiores pilotos da Fórmula 1 em 2022

A temporada de Fórmula 1 de 2022 começou com o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), como favorito ao título.

No entanto, com o andar do campeonato, os pilotos Max Verstappen (Red Bull), campeão da temporada 2021, e Charles Leclerc (Ferrari), ganharam evidência e muitos pontos. A Ferrari, aliás, vem se destacando entre os construtores.

Max Verstappen - Red Bull

Atual campeão mundial, Max Verstappen e Red Bull lideram na classificação do mundial de pilotos e construtores. No campeonato deste ano venceu seis das 11 corridas que disputou.

Verstappen tem se tornado especialista no controle de danos e mesmo enfrentando problemas com o carro, consegue finalizar a corrida e marcar pontos. Foi assim em Silverstone e no GP da Áustria.

Neste último, fez somente cinco pontos, ficando em segundo lugar. Mas segue na liderança, com 208 pontos, 38 a mais que o segundo colocado.

Charles Leclerc - Ferrari

Aos 24 anos, Charles Leclerc é o principal oponente de Verstappen no campeonato de 2022. O piloto possui 170 pontos e, após vencer o último GP da Áustria, ganhou um gás.

Além disso, Leclerc entrou no top 50 de pilotos com o maior número de triunfos na Fórmula 1. Ele venceu as provas na Bélgica (2019), Monza (2019), Bahrein (2022), Austrália (2022) e Áustria (2022).

Com sua Ferrari, Leclerc dominou a prova em Spielberg, ultrapassando Verstappen por três vezes.

Sergio Perez – Red Bull

Com três vitórias no campeonato de 2022, o mexicano Sergio Perez está na briga pelo título ou para ficar entre os três melhores pilotos da temporada. Com 11 corridas, o piloto da Red Bull ocupa a 3ª posição, com 151 pontos.

No último GP da Áustria, precisou deixar a pista por problemas no carro. Foi a terceira vez em que o piloto largou a prova e a quinta vez que não consegue chegar ao pódio este ano.

Apesar de serem baixas as chances de conquistar o campeonato, Sergio Perez esteve nas primeiras colocações desde o início da temporada e chegou a ultrapassar Leclerc na pontuação. Vale ficar de olho nele.

Carlos Sainz - Ferrari

Desde o início da sua carreira na Fórmula 1, o espanhol Carlos Sainz subiu 12 vezes ao pódio e venceu apenas uma vez. Em 2020, trocou a McLaren pela Ferrari, substituindo Sebastian Vettel nas temporadas de 2021 e 2022.

Este ano o piloto tem se saído bem nas provas em que Leclerc fica para trás, seja por motivos de erros, acidentes ou problemas com o carro.

No início da nova temporada da Fórmula 1 em 2022, a Ferrari com o seu carro F1-75, teve um grande começo, com Charles Leclerc vencendo a corrida inaugural do ano no Bahrein e Sainz terminando em segundo.

Sainz registrou quatro pódios nas nove primeiras corridas do ano, tem 133 pontos e está na 4ª posição do ranking.

George Russell - Mercedes

O inglês George Russell corre por fora, com 128 pontos no campeonato, ultrapassando o seu companheiro na Mercedes, Lewis Hamilton, que tem 109.

Sua estreia na F1 foi pela Williams, em 2019, e este ano se tornou o piloto de suporte da Mercedes. Aos 24 anos, subiu quatro vezes ao pódio, mas não venceu nenhuma corrida.

Seu melhor resultado foi um segundo lugar. É o maior azarão que possui alguma chance de ganhar o campeonato.

Lewis Hamilton – Mercedes

Mesmo estando na 6ª posição do ranking do campeonato de 2022, com 109 pontos, não dá para deixar o heptacampeão mundial de Fórmula 1 de fora da lista dos maiores pilotos deste ano.

O inglês é um dos pilotos mais rápidos de sua geração e já subiu 186 vezes ao pódio, um recorde na Fórmula 1.

A temporada de 2022 está sendo difícil para os pilotos da Mercedes, mas ainda estamos na metade do campeonato e sobra habilidade em Hamilton para tentar tirar a diferença. Algo que pode parecer impossível, considerando o desempenho ruim do carro este ano, mas em se tratando de Hamilton, tudo pode acontecer.

Como apostar na Fórmula 1

Faltando 12 corridas para o final da temporada da Fórmula 1, ainda dá tempo de escolher uma casa de apostas e fazer o seu palpite.

Nessa modalidade, você pode apostar em mercados a longo prazo ou nas corridas.

Se optar por apostas futuras, você pode dar o seu palpite em qual piloto ou construtora que irá vencer da temporada. As odds para esse tipo de aposta costumam ser mais altas, porém é uma estratégia mais arriscada. Afinal, a dinâmica da competição pode mudar.

Ainda assim, vale dar uma olhada nas casas de apostas e ver quem são os favoritos ao título. Entre os construtores, a Red Bull segue como favorita.

Agora, se decidir apostar nas corridas, encontrará odds menores, mas são apostas mais seguras. Isso porque você pode analisar melhor as estatísticas do piloto em determinado Grande Prêmio, ver as notícias sobre os carros, acompanhar as voltas de qualificação e outras informações relevantes para montar o seu palpite.

Na Fórmula 1 a experiência do piloto influencia nas apostas. Por isso, é bom entender sobre suas qualidades na pista. Apesar de ser um esporte imprevisível, seus mercados são simples de apostar. Logo, se é fã de automobilismo e quiser diversificar suas apostas, vale a pena investir nessa modalidade!

