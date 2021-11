Qual a dica para quem quer usar o 13º para quitar dívidas? O que priorizar? José Felipe



Olá, José. Estamos próximos de encerrar mais um ciclo, final de ano chegando e a esperança de que tenhamos esse novo ciclo renovado e com energia de luz e esperança. Algumas coisas mudam a cada recomeço, mas outras se mantêm iguais e uma delas é a eterna dúvida do que fazer com o nosso 13º salário. Cada um tem sua prioridade e isso é muito particular, mas quando a necessidade for quitas dívidas, é importante organizar os números antes de sair pagando de forma aleatória. Não sei o montante de dívidas nem de que tipo é, mas de qualquer forma o ponto inicial é o planejamento, isso mesmo, é preciso organizar os números para não tomar decisões erradas. Faça um balanço de todas as suas dívidas, com valor total devido, valor de quitação e qual o montante pago por mês em cada uma delas. Com base no que tiver de recurso, priorize o pagamento das dívidas mais caras - aquelas que tem os juros mais altos e representam um volume maior de comprometimento mensal - aí é seguir essa ordem para eliminar uma por uma. Se o valor não for suficiente para eliminar todas, vá amortizando o que puder, gradualmente, até eliminar todas as dívidas e retomar o controle financeiro.





Com toda essa questão de golpes e dados vazados ainda tenho um certo receio com relação ao uso de apps para controle de finanças. Como fazer isso online de forma segura? Marcos Antônio



Olá, Marcos. O risco cibernético tem sido tema constante de debate justamente pelo avanço muito grande da tecnologia, que permite a realização de múltiplas tarefas na palma da mão. São muitos os aplicativos de finanças que oferecem infinitos recursos. Alguns sincronizam com sua instituição financeira importando os dados de sua movimentação para facilitar o processo. Os aplicativos de controle de gastos oferecem todos os seus dados financeiros em um só lugar, permitindo o monitoramento de forma rápida e prática. Mas é inevitável se questionar sobre a segurança desses dados. Claro que existe risco, mas a boa notícia é que se escolher aplicativos confiáveis terá menor possibilidade de ter seus dados clonados ou sua conta invadida. Procure sempre seguir o protocolo de segurança de cada app, inclusive, se for disponibilizado a autenticação em duas etapas, ative o recurso. É uma forma a mais para proteger seus dados.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br