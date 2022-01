Qual a história do Senhor do Bonfim? Veja programa sobre a festa e lavagem

Você sabia que existe uma diferença entre a lavagem e a festa do Bonfim? E que a imagem do santo já ficou ‘escondida’ dentro da igreja enquanto os fiéis estavam nas ruas? Essas e outras histórias sobre a tradicional festividade do Bonfim você pode acompanhar neste programa que foi transmitido ao vivo nesta quinta-feira (13) pelo @correio24horas.



O historiador Rafael Dantas (@rafadantashistorart) falou sobre a história da tradicional festa no programa que foi apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier). O programa teve ainda flashs ao vivo da Colina Sagrada com os repórteres @gilsantosba e @paula_froes.

Assista agora:

Leia mais sobre as celebrações de 2022 do Bonfim no nosso site www.correio24horas.com.br e cobertura completa no jornal impresso desta sexta-feira (14). Veja abaixo galeria de fotos de Paula Fróes/CORREIO