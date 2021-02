Qual o custo para manter um carro atualmente?

Quanto está custando, em média, manter um carro? Está valendo a pena adquirir um veículo novo nesse momento, após o anúncio da saída da Ford do país? Marcos Souza



Olá Marcos. Manter um carro é muito dispendioso. Na verdade, sempre foi. Mas, atualmente, esse custo tem crescido bastante, principalmente quando olhamos para o preço dos combustíveis. Claro que não é só isso, ao adquirir um veículo é importante observar todos os gastos que ele irá incrementar em seu orçamento. Para uma pessoa que utiliza um carro popular diariamente e percorre, cerca de, 1,5 mil quilômetros por mês, terá um custo mensal, sem o financiamento, próximo de R$ 989,10. A esse valor soma-se também o seguro do veículo, impostos, manutenção, combustível, estacionamento e outras despesas. Observe que nessa previsão não considerei a desvalorização do veículo nem o financiamento, pois dependendo da forma de aquisição, acrescentando o valor da parcela, a despesa média mensal com o carro pode chegar a R$ 2 mil. Lógico que essa estimativa irá variar de acordo com a estrutura financeira da família, com o tipo de veículo adquirido, dentre outros fatores, no entanto, em linhas gerais, a base de gasto total para manter um veículo é essa mesma. É importante fazer essa avaliação antes de comprar e decidir com total segurança para evitar maiores transtornos no futuro.





Edísio, vale a pena investir em um CDB para resgatar os recursos em dois anos? A minha intenção é usar esse dinheiro para pagar a entrada do meu apartamento. Isabela Duarte



Olá Isabela. Possuem muitas opções de investimento disponíveis no Mercado Financeiro e o CDB (Certificado de Depósitos Bancários) é um deles. Ele é um tipo de produto de renda fixa que tem a remuneração definida previamente, ou seja, você já sabe quando irá render seu dinheiro e não sofre com as oscilações de mercado, tendo como principal referência de rentabilidade a Taxa Básica de Juros da Economia – a Selic. Outra boa vantagem do CDB é a cobertura pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) que protege seu capital em até 250 mil, por instituição/CPF. Fiz essa breve descrição para lhe dizer que sim: é uma boa opção investir em CDB. Observe apenas a remuneração oferecida. É importante ser superior a 100% do CDI para dois anos, entendo que pode chegar a 150% do CDI. Fique atenta também para o emissor desse papel, fator importante para reduzir seus riscos. Vale lembrar que em se tratando de renda fixa, o CDB não é a única opção. Você pode avaliar ainda a compra de Letras de Créditos, Títulos Públicos, por exemplo.





