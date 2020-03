Qual o impacto da Selic no meu bolso?

Qual o impacto da queda da Selic no meu bolso? Marcus Vinicius

Olá Marcos. A taxa Selic é a taxa de juros referência da economia, via de regra, os juros praticados no sistema financeiro para oferta de crédito e para a remuneração dos produtos de renda fixa no mercado financeiro acompanham o movimento da Selic, que varia de acordo com a decisão dos economistas quem compõem o COPOM – Comitê de Política Monetária do Banco Central. A variação dessa taxa repercute em diversas áreas da economia, inclusive no seu bolso. Imaginemos que você precise comprar um eletrodoméstico e faça a opção de parcelar, pagando juros nessas parcelas. Quanto menor for a taxa Selic, menor serão os juros cobrados a você e, portanto, terá uma economia aliviando um pouco o seu bolso. Claro que as condicionantes para que tudo isso aconteça são muitas, mas em linhas gerais é isso. A Selic tem interferência direta também na inflação, e olha o seu bolso aí aparecendo novamente. Se a taxa básica de juros da economia cai, a tendência é que o crédito fique mais barato, diminuindo o custo de captação de recursos e incentivando as empresas a se alavancarem, aumentando sua produtividade, gerando mais consumo e consequentemente mais emprego e renda. Tudo isso fará com que a inflação suba por causa do efeito da lei de oferta e demanda. Como pode ver, existem várias formas da variação da taxa básica de juros da economia interferir em seu bolso, citei apenas algumas e espero ter conseguido tirar sua dúvida.





Qual a melhor estratégia para negociar um bom desconto? Rafaela Passos

Olá Rafaela. planejamento financeiro não é apenas reduzir gasto, restringir projetos e se privar daquilo que gosta. Ao contrário, ter uma boa educação financeira é, sobretudo, ter inteligência para gerir seu dinheiro. E dentre tantas formas de cuidar bem do seu dinheiro, a mais tradicional de todas é a boa e velha pechincha. Precisamos ter a capacidade de buscar sempre a melhor negociação em tudo que fazemos. A melhor estratégia para negociar bons descontos é conhecer bem o que irá comprar para ter a justa percepção de qual é o valor de mercado. Dessa forma conseguirá argumentos coerentes para ajustar o preço a sua condição, praticando propostas que estejam coerentes com a sua capacidade de pagamento. É mais comum conseguir descontos quando o pagamento é feito à vista, e para ter a condição de fazer isso, é preciso guardar um pouco para utilizar oportunamente essa reserva e assim obter sucesso nas negociações. Perceba, Rafaela, tudo é um ciclo. Se você faz boas escolhas financeiras, consegue economizar, economizando, tem dinheiro para comprar à vista, e comprando à vista, economiza mais . É isso ai, basta dar o primeiro passo.





