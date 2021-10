Pago aluguel desde que decidi sair na casa dos meus pais. Qual o melhor momento para decidir financiar um imóvel? Alice Oliveira



Olá, Alice. Sair da casa dos pais e ir morar sozinha foi uma decisão importante em sua vida, que traz muitas coisas boas e alguns desafios, que certamente faz parte do seu cotidiano. Morar de aluguel é o caminho mais rápido para ter o seu próprio canto, poder cultivar sua independência e ter a deliciosa sensação de liberdade. O próximo passo é ter a casa própria, que deve ser concebida com muito planejamento e disciplina, afinal, é uma decisão importante que compreende financiamento de longo prazo. O melhor momento para comprar seu imóvel é quando o seu planejamento estiver alinhado com esse propósito e com as finanças ajustadas aos novos gastos que virão. Além disso, é fundamental que você tenha feito um bom plano de reserva financeira para acumular o maior valor possível de forma que a parcela do financiamento, se for o caso, caiba perfeitamente nos gastos mensais sem gerar impactos negativos lá na frente. É importante lembrar que além do valor do imóvel, você vai ter que arcar com os impostos e despesas cartoriais, assim como possíveis reformas se houver necessidade. Tudo isso precisa estar previsto evitando surpresas que tirem a sua paz e a tranquilidade.





Por que “as contas nunca fecham” e nunca “sobra” dinheiro para investir? Anônimo



Olá, anônimo. O grande desafio ao iniciar o planejamento financeiro é justamente quebrar o paradigma de que não é possível equilibrar as contas ou que nunca irá conseguir guardar dinheiro. Não podemos dizer que é uma tarefa fácil. Claro que os desafios são grandes, mas com foco e disciplina é possível sim, fechar as contas e fazer sobrar dinheiro para investir. A primeira percepção que tenho é de que falta conhecimento sobre sua própria rotina de gastos. Esse é o fator primordial para o sucesso financeiro. Você precisa criar formas para entender seu fluxo financeiro. Por isso, faça de um diagnóstico que lhe dará uma visão clara de quanto e como gasta seu dinheiro ao longo do mês. Após essa etapa, comece a intervir em seus números e realizar os ajustes que forem necessários para equilibrar as contas. Faça a adequação das suas ações ao seu padrão de vida, gaste menos do que ganha, elimine os gastos que não são essenciais e otimize aqueles que são essenciais. Com essas medidas, quando menos esperar, com certeza, vai estar com as contas em dia e guardando um dinheirinho para investir.





