Qualirede ganha prêmio por sistema de busca de vagas em hospitais para o Planserv

A Qualirede ganhou o prêmio ABT da Associação Brasileira de Telesserviços por conta do modelo de atendimento desenvolvido para central de call center especializado em busca por vagas em hospitais para o Planserv. Segundo a empresa, são mais de 1 milhão de ligações por ano e em pouco mais de 12 meses de implantado o serviço tem índice de 92% de satisfação dos usuários. A entrega do prêmio acontece em São Paulo em 10 de outubro.

Para a Qualirede, o diferencial do modelo é o acolhimento aos beneficiários neste momento de fragilidade do paciente. Com o novo sistema, a capacidade de atendimento às demandas de transferências de paciente internado teve um aumento de 30%.

“Desde que o modelo foi implantado no Planserv, a satisfação dos beneficiários pode ser constatada pelas respostas positivas que recebemos na nossa central, a extrema maioria dos beneficiários reconhecendo o tratamento humano oferecido pelos nossos profissionais que foram especialmente treinados para esse trabalho”, diz Socorro Brito, coordenadora-geral do Planserv.

Equipes dedicadas às transferências foram organizadas, formadas por profissionais capacitados para ter maior autonomia com todos os envolvidos, para garantir a qualidade da interação entre familiares e hospitais. Os treinamentos vão desde assuntos mais técnicos, relacionados a protocolos e diretrizes para este serviço, a questões comportais e de atenção que o funcionário da Qualirede precisa ter para atuar nessas situações. Todo o acompanhamento e gerenciamento destas ações é realizado por assistente social.

Enquanto a transferência ainda não foi concluída, o contato com a família da paciente é constante, com ligações para acompanhar o caso, diz a Qualirede.

A empresa começou a prestar serviços ao Planserv em maio do ano passado e em junho do mesmo ano instituiu o sistema de busca por vagas. Atualmente, o Planserv realiza mais de 100 transferências de pacientes para outros hospitais mensalmente.