'Qualquer um é melhor do que essa coisa', diz Lula sobre Bolsonaro

Ao comentar as eleições de 2022 durante coletiva de imprensa no Ceará neste sábado, 21, o ex-presidente Lula se referiu ao presidente Jair Bolsonaro como “pária mundial” e disse que, caso não seja candidato ou não chegue ao segundo turno do pleito, votaria em qualquer nome que fosse a uma eventual disputa direta com Bolsonaro. “Qualquer um é melhor do que essa coisa”, disparou Lula contra o atual presidente.

O petista ainda afirmou que o Brasil está “desmoralizado” a nível internacional, criticou as relações diplomáticas com as potências estrangeiras e afirmou que Bolsonaro é rejeitado pela maioria dos chefes de estado no mundo. “Estamos vivendo um cenário de desmoralização do Brasil a nível internacional. Faz três anos que o Brasil não recebe visitas de presidentes de outros países nem é convidado para visitar outros países. Somos tratados como pária na política internacional, porque ninguém acredita que esse cidadão possa ser civilizado”, disse Lula.

Ainda na coletiva, o ex-presidente atribuiu culpa a Bolsonaro pelo que classificou como “clima de ódio e desavença estabelecido na sociedade brasileira''. Para Lula, “mentir” é a principal estratégia política do atual presidente. “Nunca vi um presidente que acorda todo dia de manhã com o desejo de provocar e xingar alguém. Todo dia ele conta de quatro a cinco mentiras para que elas sejam reproduzidas na imprensa e assim esse cidadão segue ‘desgovernando’ o Brasil”, criticou o petista.

O ex-presidente defendeu que a próxima campanha eleitoral “precisa ser serena, alegre e de reconciliação do País”. Ele afirmou, no entanto, que ainda é muito cedo para comentar as eleições de 2022 e até cogitou a possibilidade de não entrar na disputa. “Se não for candidato, serei um cabo eleitoral para ajudar todas as pessoas que gosto a se elegerem. Somente com gente boa, vamos recuperar o País. Menos ódio, menos mentira, mais governo”, encerrou sua fala na coletiva.

Mais cedo, Lula havia feito uma visita ao Complexo Portuário do Pecém, ao lado do governador Camilo Santana e de lideranças cearenses do Partido dos Trabalhadores, como os deputados federais José Guimarães, Luizianne Lins e José Airton Cirilo, além do presidente estadual da sigla, Antônio Filho. A dirigente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, também integrou a comitiva.

O ex-presidente está no Ceará desde a tarde da sexta-feira, 20, e cumprirá agenda política no Estado até a próxima segunda-feira, 23. A visita faz parte da primeira viagem do petista ao Nordeste depois de deixar a prisão e obter de volta a elegibilidade, com a anulação das sentenças da Justiça Federal de Curitiba pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Antes de chegar a Fortaleza, Lula já havia passado por Pernambuco, Piauí e Maranhão. Os próximos destinos são Rio Grande do Norte, no dia 24, e Bahia, no dia dias 25 e 26, encerrando a agenda regional. (Com informações do repórter Carlos Mazza)

Matéria originalmente publicada em O Povo