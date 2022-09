'Quando alguém tem opinião diferente é atacado', diz Neymar após apoio a Bolsonaro

Um dia após gravar um vídeo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o atacante Neymar usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para se defender de críticas e ataques que recebeu.

"Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender", escreveu o jogador do PSG.

Na tarde de ontem, Neymar publicou um vídeo em que aparece dançando um jingle da campanha de Blsonaro e fazendo o número 22 com as mãos.

O jogador aparece sentado em uma cadeira ao lado de uma mesa de pôquer enquanto canta a canção, que tem refrão "vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro". A canção é uma paródia da música Combate, de Aldair Playboy e MC WM.

Ta dado o recado.

Muito obrigado ⁦@neymarjr⁩

22 neles!!! pic.twitter.com/eXeo1H77yP — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) September 29, 2022

Na legenda do post, o jogador também escreveu o número da campanha de Jair Bolsonaro.

O vídeo também foi compartilhado por uma série de apoiadores do presidente, entre eles o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten, que agradeceu a postura do jogador e escreveu: "tá dado o recado".

Nas redes sociais, contudo, o posicionamento do jogaro gerou várias críticas, inclusive de famosos. "É um alienado que esqueceu de onde veio", comentou uma internauta. Outros lembraram a ex do jogador, Bruna Marquezine, afirmando que foi um "livramento" o fim da relação. O cantor baiano Baco Exu do Blues tutou: "Neymar virou branco de novo?".