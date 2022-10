Quando nações viram ruínas

Há, no parque em que caminho todos os dias com meu cachorrinho, uma estrutura de cimento tomada pela vegetação. Parece ter sido um banco em outros tempos, quando o parque nem existia. Está tombado e inclinado, como uma estátua arrancada à força de um pedestal. Sempre que passo por ele, imagino como teria sido em seu apogeu. Casais apaixonados ou senhoras exaustas devem tê-lo usado para namorar, descansar ou contemplar as árvores. Gente que talvez nem exista mais para atestar a serventia desse banco no passado.

Há algo nas ruínas que me fascina e me atemoriza. O seu estado de abandono, de absoluta solidão. São testemunhas da nossa brevidade e ao mesmo tempo da permanência das coisas que edificamos. Comprovam, em seu lastimável estado de decomposição, a presença de quem esteve por aqui bem antes de nós. Como uma casa abandonada e decrépita que vejo sempre, ao passar pela orla de Amaralina. Escurecida pela fuligem, escorada sabe-se lá como para não desabar. Em algum momento ela abrigou famílias possivelmente abastadas, que então veraneavam em frente ao mar.

Essas são as pequenas ruínas. E quanto àquelas que alcançaram a imortalidade, como o Coliseu, o Foro Romano e as Termas de Caracala em Roma? Restos grandiosos de tempos de fausto e bonança, são uma enorme celebração da nossa impermanência, como indivíduos e também como civilizações. Quando caminhei por esses lugares, me senti um reles liliputiano esmagado pela mão invisível dos séculos. Os gritos de dor dos gladiadores, o prazer esquecido dos frequentadores dos banhos públicos, hoje uma evocação que faz pairar espectros acima de nós.

Assim como os lugares, penso que também certas pessoas tornam-se ruínas em algum momento da vida. Desvirtuam-se do que foram, adquirindo um aspecto de decadência sóbria. Às vezes, me vejo diante de uma delas. Alguém que conheci um dia e que só reconheço pelos contornos do rosto ou por um cacoete na fala. O interior está oco, despido daquilo que admirávamos ou estimávamos. Ou pior: foi substituído por estruturas feitas com matérias-primas de má qualidade, como o embrutecimento e o emburrecimento. O diálogo torna-se impossível, a convivência idem.

E, assim como certos lugares e certas pessoas, também certas nações podem se converter em ruína. Em algum momento da história, forças poderosas passam a exercer uma pressão insustentável sobre os pilares em torno dos quais se construiu um país: sua cultura, sua constituição étnica, suas singularidades, seu idioma, seus valores até então inalienáveis. É como uma infestação de cupins: corrói por dentro, aos poucos. Desvirtuando amplos setores da sociedade. Dizimando a inteligência e a substituindo por convicções assentadas em areia.

Já vimos, ao longo da história, países virarem pó, como o império de areia de Ozimândias no poema de Shelley. Em alguns casos, é possível recuperar a duras penas as estruturas, retomar o prumo, revitalizar o que havia soçobrado. Transformar aniquilação em reconstrução, retrocesso em avanço. Em outros casos, esse processo não se torna mais possível. A corrosão é enorme e o que permanece é só o invólucro envelhecido e envilecido, condenado à queda.

Receio que em breve teremos um enorme e disforme Coliseu no lugar de um país outrora pujante, embora desigual. Vibrante, embora brutal. Singular e plural a um só tempo. Um país que vê suas entranhas ruírem. Como vimos em outros tempos a Alemanha ruir, dizimada pela paranoia delirante de um ditador demente. E que por um milagre rebelou-se contra a sina de ser ruína após a destruição da Segunda Guerra.

Ah, Marx, como você estava certo quando disse que a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Ah, Caetano, como você estava certo quando disse que aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. Triste é o adoecimento moral, a implosão deliberada, o flerte alegre com o caos.

Temo em me ver envolto por toneladas de poeira e entulho, abjeção e intolerância, truculência e insensatez. E o pior: impossibilitado de recorrer ao exílio. Contemplando as paredes da sociedade onde nasci se desintegrarem à minha frente e me entregando à apatia e à resignação, sem me importar mais com nada. Como na clássica canção Ol’ Man River: “Esse é o velho que eu não quero ser. O que importa a ele se o mundo tem problemas? O que importa a ele se nosso mundo não é livre?”.