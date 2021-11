Quando vale a pena pagar as contas de início do ano à vista? Roberta Oliveira



Olá, Roberta. Final de ano chegando e todos estão se preparando para renovar as energias, desejar um ano bem melhor e alcançar objetivos que, por algum motivo, não foi possível realizar em 2021. Dentre tantos objetivos, o de ser mais assertivo financeiramente está sempre na lista. E isso é bom, a começar pela organização das despesas de final e de início de ano. Se houver a possibilidade de organizar os gastos e não assumir compromissos futuros é muito positivo, porque evita elevar os compromissos mensais, criando uma janela importante para guardar dinheiro. Exatamente: se os compromissos mensais foram reduzidos é provável que sobre um pouco da sua renda que deve ser poupada para projetos futuros. Se dentro do seu fluxo financeiro houver alguma dívida ou compromisso importante é razoável que utilize o recurso para quitar essa dívida e faça as compras parceladas, mas lembrando de observar a capacidade de pagamento para não comprometer valor maior do que o possível do seu orçamento.







Como se livrar de uma vez por todas daquele ciclo de 'se gastar mais do que se pode pagar'? Anônimo



Olá, anônimo. O grande desafio é justamente equilibrar o desejo e a necessidade e esse é o principal motivo do descontrole financeiro. O primeiro passo para conseguir equilibrar as finanças é colocar isso como objetivo principal e enfrentar os desafios com muito foco e disciplina. Para começar, faça um diagnóstico financeiro e entenda como está gastando seu dinheiro, conheça seu perfil de gasto e o melhor, entenda onde está os furos em seu orçamento. Com essas informações disponíveis, aí é começar a interferir nos dados e tomar as medidas necessárias para alcançar seus objetivos, que nesse momento é equilibra as receitas e despesas e passar a gastar menos do que ganha. É algo relativamente simples, mas que para funcionar vai precisar que você esteja preparado para abrir mão de algumas coisas que lhe agradam e conviver com algumas restrições, porém, com a certeza de que, em breve, poderá retomar sua rotina com muito mais consciência financeira.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br