Quanto é 8÷2(2+2)? Expressão circula na internet e confunde usuários

Uma conta matemática está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque tudo indica que o problema matemático “8÷2(2+2)” teria dois resultados, dependendo da ordem de resolução das operações. A postagem, que foi originalmente feita pelo usuário @pjmdolI no Twitter, teve mais de três mil compartilhamentos e 13 mil likes - até a publicação desta matéria. As respostas ao desafio, por sua vez, ultrapassam os 14 mil tweets. Matemáticos, físicos e leigos do Brasil e de outros países disputam para provar seus pontos de vista.

Problema matemático intrigou usuários do Twitter (Reprodução/Twitter)

Afinal, existem, de fato, duas respostas corretas: 1 ou 16. Mike Breen, porta-voz da American Mathematical Society, explicou por que a solução da conta gera tantas divergências: “Do jeito que está escrito, é ambíguo. Em matemática, muitas vezes existem ambiguidades. Os matemáticos tentam fazer regras tão precisas quanto possível”, disse ao site especializado Popular Mechanics.

Ele ressalta que a maneira em que a pessoa aprendeu matemática é determinante para solucionar esse problema, já que existem dois métodos de resolução:

O método PEMDAS, no qual as operações seguem a ordem: Parênteses, Expoentes, Multiplicação, Divisão, Adição, Subtração, normalmente da esquerda para a direita.

E também o método BODMAS: Colchetes (brackets, em inglês), Ordem (expoentes), Divisão, Multiplicação, Adição, Subtração.

Os métodos diferem apenas quanto à ordem da multiplicação e divisão. Desta forma, um adepto do PEMDAS chegaria ao número 1, enquanto alguém que fosse pelo método BODMAS obteria 16 como resposta.

Ao CORREIO, o professor Marcio Luís Nascimento Ferreira explica que esse tipo de problema não é incomum. "Chamo a atenção de que problemas assim existem aos montes. Por exemplo, existe o problema do matemático, teólogo e monge italiano Guido Grandi (1671–1742), que perguntou em 1703 quanto vale a soma infinita 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + ... Neste caso, também existem duas respostas (zero e um)", diz.

O professor também explicou que o problema se trata de uma expresão, e não uma equação. "Uma equação tem o sinal de igual que opõe duas expressões matemáticas, quais sejam: quanto vale... e um resultado (1 ou 16)".