'Quanto mais reforços, melhor', se garante Gabriel Bispo

Ele comemorou um acesso à Série A do Brasileiro na temporada passada e quer repetir o feito. Gabriel Bispo festejou com o Juventude e agora tem a missão de ajudar a reconduzir o Vitória à elite do futebol nacional.

"Esse é meu sonho: voltar com o Vitória à elite do futebol. Me sinto mais maduro, mais confiante. Cheguei um pouco inexperiente e tive uma boa rodagem no Juventude. Agora, é focar no Vitória, na evolução, para conseguir esse acesso", afirmou o volante de 24 anos.

Ao contrário do que ocorreu no ano passado, quando foi emprestado ao Juventude, Gabriel Bispo se firmou no time do Vitória neste começo de temporada. Entrou em campo 15 vezes, 14 delas como titular, e marcou um gol. "Tenho desempenhado um bom futebol, procurando evoluir a cada dia, não achar que está bom. O passo para conquistar o acesso é trabalhar com foco em cada jogo, não no final. E pensar em vencer todos os jogos", disse.

"A confiança te traz motivação. Tive a confiança do professor, de toda a comissão, presidência. Com muito trabalho e dedicação. Tem que continuar trabalhando, não achar que está bom, e assim conseguir um objetivo melhor", completou o volante, que não teme a concorrência no setor.

O Vitória contratou dois volantes para reforçar o elenco na Série B, Lucas Silva, ex-Caldense, e o uruguaio Pablo Siles, vindo do Danubio. No total, são oito jogadores da posição. João Pedro, Fernando Neto, Cedric, Maykon Douglas e Guilherme Rend, que está machucado, completam a lista.

"Isso é bom, quem tem a ganhar é o Vitória. Chegaram esses dois volantes para reforçar, porque o campeonato é longo. Temos que estar com o grupo unido. Quanto mais reforços, melhor, porque aumenta a competitividade. Quem ganha é o Vitória".

O Leão estreia na Série B contra o Guarani, no dia 28, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. "Esse ano, a Série B está mais competitiva. A gente tem que manter o foco no objetivo, pensar jogo a jogo, independentemente do time, e fazer o melhor para vencer", vibrou Gabriel Bispo.