Quarentena: confira dicas de moda para arrasar no trabalho e estudo remoto

Ficar em casa virou código de conduta para conter a expansão da Covid-19 em nosso país. Empresas e instituições de ensino mudaram suas rotinas e permitiram o home office e as aulas á distância. Como tudo isso é feito através do computador com videoconferência, o cuidado com a imagem que será compartilhada tem que ser redobrado.

É bom lembrar: você está em casa, mas o ambiente deve ser profissional porque seus colegas vão estar de olho em tudo que se passa na tela. Mas afinal, o que vestir? A moda afirma como correto transformar o lar em ambiente de trabalho para a produtividade não diminuir. Sendo assim, indica um dress code formal, como se você estivesse indo para o escritório. Porém, vamos combinar que é uma tarefa bem árdua.

Aproveitando que hoje em dia a melhor moda é contestar a própria moda e apostar na liberdade, propomos um editorial “CONFORT” investindo em boas misturas, adaptando as peças que usamos em casa como camisolas, pijamas e regatas com aquela sobreposição fundamental para tirar o ar de desleixo e qualquer sensualidade. Acreditem, essa dupla que vos escreve digitou todo esse conteúdo virtualmente, já botando em prática as dicas.

Regras básicas

Escolha um ambiente da casa silencioso e reservado para fazer sua videoconferência; Faça um ensaio do ângulo que a câmera vai captar a imagem para ver se está tudo no devido lugar. Lembrando que no meio plano, você precisa se preocupar da cintura para cima. Sendo assim, shorts e o velho chinelão estão liberados. Afinal, ninguém vai ver. Evite usar roupas que pareçam que você pulou da cama e foi para a frente do computador. Aposte nas misturas para camuflar seu pijama. Nada de usar bonés, óculos escuros, ou acessórios que distraiam a atenção , ou passem uma imagem de desleixo e descuido. Adolescentes precisam entender que não estão de férias. Cuidado com a maquiagem. Pele corrigida e batons nudes são perfeitos, ninguém precisa ver sua olheira, tão pouco é necessário chamar atenção para a boca vermelha, ou rosa demais. Roupas sensuais devem ser evitadas, deixe-as para outros momentos. Se estiver com uma camisola, cubra bem o busto. Uma sobreposição sempre ajuda a construir um look mais profissional e bem pensado. Invista nos blazers, camisas e quimonos.

Preto e branco: A combinação clássica de cores é uma aposta certeira para passa uma imagem mais elegante. O quimono (R$ 128), da The Finds, ajuda a não revelar demais a sensualidade da camisola (R$ 40) disponível no Brechó da Betty. Short acervo.

Tom sobre tom: Bege, marrom e as paletas nude são sempre elegantes. Investimos neles nessa composição que tem o blazer de linho (R$ 258) peça curinga para o home office mais vestido acetinado (R$ 200) que poderia bem ser uma camisola. Tudo da The Finds.

Contrastes: A camisa social já pelo nome indica que é um item essencial para criar um visu profissional. Apostamos em uma (R$ 100) da Calvin Klein disponível do Brechó Quer Usar com aquela regatinha que você já deve terno guarda-roupa. Essa é da Abx Contempo (R$ 89). Uma legging compõe e dá conforto. A nossa é do Brechó da Betty (R$ 50).

Ficha técnica:

Fotos: Vinicius Moreira (@vini_vm); Beleza: Daí Alves (@daialves4) com apoio do Salão Sá Marina (@salaosamarina); Modelo: Júlia Camelyer (@juliacamelyer) da Agência 40 graus (@40grausmodels); Agradecimento: Studio Petry (@studiopetry)