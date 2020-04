Quarentena faz Netflix ganhar quase 16 milhões de assinantes

A quarentena para conter a pandemia do novo coronavírus em todo o mundo fez a Netflix ganhar 16 milhões de assinante. O número é praticamente o dobro do previsto por analistas para o primeiro trimestre. As ações da gigante de streaming, que subiram cerca de 35% este ano, avançaram 4% no after-market.



A demanda por serviços de streaming aumentou nos últimos meses, com o vírus em rápida expansão, que infectou mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, restringindo o movimento.

Alguns analistas acreditavam que o cenário seria outro, e que as assinaturas de serviços de streaming estariam entre os primeiros itens a serem cortados por pessoas em meio a uma onda de demissões e temores de uma recessão econômica por causa da pandemia.

E a crescente deve continuar. No segundo trimestre, a Netflix espera adicionar 7,5 milhões de assinantes pagos globalmente em comparação com as estimativas de analistas de 3,81 milhões, também de acordo com FactSet.



No primeiro trimestre, a empresa adicionou 3,6 milhões de assinantes na Ásia-Pacífico, sua região de crescimento mais rápido. Na América Latina foram 2 milhões de novos assinantes.