Quase 1 milhão de pessoas passaram Réveillon no Virada Salvador

Com recorde de público, quase 1 milhão de pessoas celebraram a chegada do ano novo no Festival Virada Salvador. O balanço inicial dos cinco dias de evento foi divulgado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) no último dia da festa. “A gente está chegando ao final com todos os indicadores superando o ano passado. É um orgulho muito grande ver um resultado positivo como esse, em uma cidade que vive de turismo, da economia criativa e de sua música”, avaliou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Ao todo, a cidade teve 100% de ocupação hoteleira e público médio de 2 milhões de pessoas durante todo o festival, como destacou ainda Edington: "Tivemos aqui shows emocionantes, quase nenhuma ocorrência com desrespeito a segurança pública, mobilidade também funcionou de forma muito tranquila. Os pocket shows também foram uma novidade importante, que abriu espaço para uma nova geração. É claro que a gente sempre tem coisas para ajustar, mas o resultado até aqui é super positivo".

Isaac passou balanço inicial (Foto: Jefferson Peixoto/Secom/PMS)

As fortes chuvas que caíram em Salvador desde o dia 30 e acabaram cancelando os shows de Alok, Wesley Safadão e Psirico serviram de experiência. Os artistas estão garantidos na programação do Festival da Cidade que acontece em março. "Tomamos todas as providências, agimos rápido para poder preservar as estruturas por conta da segurança e todas as correções foram feitas. A lição que fica é essa. Esse é um espaço novo. O prefeito já determinou que vai criar um sistema de drenagem. Foi um aprendizado importante", acrescentou o presidente da Saltur.