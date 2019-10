Quase 1,5 milhão de eleitores baianos podem ter os títulos cancelados

Quem ainda não fez o cadastro biométrico do título de eleitor precisa correr. O prazo termina em 31 de outubro para 39 cidades e em 18 de fevereiro para outros 242 municípios. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TER-BA), apenas 68% dos baianos fizeram o procedimento até o momento. Na Bahia, 4.464.673 eleitores precisam fazer a mudança para conseguir votar nas próximas eleições.

O TRE informou que todos os municípios listados deverão realizar a Eleição Municipal de 2020 com a identificação biométrica. A meta é garantir que 100% do eleitorado dos 281 municípios listados esteja biometrizado dentro do prazo.

O eleitor que deixar de atender a convocação da Justiça Eleitoral terá o título cancelado e está sujeito a uma série de implicações previstas no Código Eleitoral. Entre os prejuízos estão: impossibilidade de obtenção de empréstimos em instituições públicas, dificuldade para tirar ou renovar o passaporte, não tomar posse em concurso público, ser impedido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outros.

Os serviços da Justiça Eleitoral podem ser agendados pelo site (agendamento.tre-ba.jus.br), telefone (0800 071 6505) ou whatsapp (71-3373-7223). O eleitor também pode optar pelo atendimento espontâneo, sem hora marcada, comparecendo diretamente ao cartório ou posto da Justiça Eleitoral.

Os documentos necessários para fazer o cadastro biométrico são: documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atual e o título de eleitor (se o tiver). Para homens com idade entre 18 e 45 anos que, além de fazer a biometria, vão solicitar o primeiro título de eleitor, é necessário levar também um documento que comprove a quitação junto a Justiça Militar.

Os cidadãos dos municípios em fase de revisão cadastral que não atenderem a convocação da Justiça Eleitoral terão o título cancelado.

Confira as 39 cidades em que o prazo expira no dia 31 de outubro:

1. Angical/ 2. Baianópolis/ 3. Barra do Mendes/ 4. Candeal / 5. Capela do Alto Alegre/ 6. Cardeal da Silva/ 7. Conceição da Feira/ 8. Cristópolis/ 9. Entre Rios/ 10. Gandu/ 11. Gentio do Ouro/ 12. Ibipeba/ 13. Itaguaçu Da Bahia/ 14. Itamari/ 15. Itiruçu/ 16. Jacaraci/ 17. Jaguarari/ 18. Lajedo do Tabocal/ 19. Lamarão/ 20. Licínio de Almeida/ 21. Maracás/ 22. Matina/ 23. Mortugaba/ 24. Nova Fátima/ 25. Nova Ibiá/ 26. Pé de Serra/ 27. Pindaí/ 28. Piraí do Norte/ 29. Planaltino/ 30. Retirolândia/ 31. Riachão do Jacuípe/ 32. Riacho de Santana/ 33. Santa Bárbara/ 34. São Domingos/ 35. São Gonçalo dos Campos/ 36. Tanquinho/ 37. Urandi/ 38. Valente/ 39. Xique-Xique.