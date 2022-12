Quase meia tonelada de maconha é encontrada escondida em caminhão na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 486 Kg de maconha escondidos no fundo falso de um caminhão. A ocorrência foi registrada na noite de na quinta-feira (01) no Km 351 da BR 030, próximo ao município de Brumado, no centro-sul da Bahia.

Por volta das 18 horas, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão durante fiscalização com foco no combate ao crime. Ao solicitar a documentação ao condutor ele começou a fugir a pé, sendo contido pela equipe.

Os policiais deram continuidade à fiscalização e identificaram um fundo falso na carroceria do caminhão com 717 tabletes de substância análoga à maconha, com o peso total de, aproximadamente, 486 Kg.

Questionado, o homem de 37 anos informou que recebeu a quantia de R$ 10.000,00 reais para conduzir o veículo de Alfenas (MG) para o interior do Rio Grande do Norte.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária competente para a formalização dos procedimentos cabíveis. O motorista responderá pelo crime de tráfico de drogas, conforme dispõe o art. 33 da Lei 11.343/2006 que tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão.