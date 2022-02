Quatro assaltantes de ônibus são presos em Salvador e Região Metropolitana

Quatro suspeitos de roubos contra coletivos foram capturados, entre a noite de quarta-feira (23) e a manhã desta quinta (24), por equipes da Polícia Militar, em Salvador e Região Metropolitana. Os flagrantes ocorreram nas proximidades do Comércio, Calçada e na altura do viaduto do pedágio, em Simões Filho.

Policiais da Operação Gemeos, especializada em combate a coletivos da PM, alcançaram um homem suspeito de roubar passageiros de um coletivo que circulava na região de São Joaquim, no bairro do Comércio, na noite de quarta-feira (23). Ele foi impedido de fugir por populares, que acionaram a polícia.

De acordo com o subcomandante da unidade, capitão Charles Edgard, o homem usou um facão para ameaçar as vítimas do coletivo que rodava a linha Alto de Coutos/Pituba. Também foram encontrados com ele uma carteira, dois celulares, uma bolsa lateral e dinheiro.

Já na região do Largo dos Mares, os PMs da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Comércio) foram acionados por cidadãos que informaram um roubo a coletivo. Eles seguiram em busca dos suspeitos e alcançaram dois homens com celulares e itens tirados das vítimas.

O comandante 16ª CIPM, major Marcelo de Carvalho Souto, explicou que o veículo, linha Estação Mussurunga/São Joaquim, foi abordado e os passageiros saqueados. “Eles foram reconhecidos pelas vítimas”, frisou.

A dupla foi conduzida pelos militares para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gercc).

Algumas horas depois, equipes da 49ª CIPM (São Cristóvão) faziam rondas na BA 526, altura do viaduto do pedágio, quando um homem viu a viatura e correu. O suspeito foi alcançado por populares e acabou ferido.

Ele foi socorrido pelos PMs, capturado e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão. Os agressores fugiram.

Com o homem foram apreendidos um simulacro de pistola, uma faca de serra e uma mochila. Ele foi reconhecido por uma das vítimas e conduzido à Central de Flagrantes.