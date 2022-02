Quatro detentos serram cela e fogem de presídio em Feira de Santana

Quatro detentos usaram cordas e panos para pular o muro do presídio de Feira de Santana e fugir na madrugada desta quinta-feira (24). Um deles já foi localizado pela polícia e capturado.

No momento da fuga, que ocorreu às 2h, policiais militares estavam de plantão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), policiais do Corpo de Guarda foram alertados via rádio por um dos agentes penais do posto de serviço do Módulo Siscopen, ao dar conta que havia uma movimentação incomum dos cães de guarda, que estavam muito inquietos e latindo excessivamente.

A equipe de segurança foi acionada e, com o apoio policial da Companhia Independente de Policiamento Tático-Leste, perceberam que a grade da cela 31 do Pavilhão 10 foi quebrada e os quatro internos haviam fugido. Os detentos usaram uso de uma corda artesanal para pular o muro.

A Direção do Conjunto Penal de Feira de Santana acionou as forças de segurança para ajudar nas buscas e, por volta das 8h30, um dos fugitivos foi localizado. Ele foi identificado como Clóvis Bernardo Ribeiro Junior, conhecido como Cicatriz, e foi encontrado no bairro Feira X. O detento foi levado para o Complexo de Delegacias de Sobradinho. Ele será devolvido ao presídio. Todos os foragidos responderão por mais um crime cometido.

Os outros três presos que seguem foragidos são Elilson dos Santos Carneiro, João Antônio Santos de Oliveira e Juarez de Souza Bispo. Todos os foragidos dividiam a mesma cela, junto a outros dois presos, que preferiram não fugir.

A Direção da Unidade determinou a instauração de uma sindicância no intuito de apurar as circunstâncias da fuga, bem como adotou as demais providências legais.