Quatro homens morrem em troca de tiros com a PM em Feira de Santana

Uma operação policial, realizada na noite de sábado (8), terminou com quatro homens mortos, após confronto com policiais na cidade de Feira de Santana. A ação ocorreu no bairro Baraúnas. As informações são do Acorda Cidade.



De acordo com o Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) recebeu denúncia sobre disparos de arma de fogo no bairro. Guarnições da Rondesp Leste e 66ª Companhia Independente (CIPM) foram ao local. Ainda de acordo com o CPRL, com a chegada dos policiais, homens armados invadiram casas em construção no local, e atiraram contra as viaturas.

Após confronto, quatro homens foram baleados e levados para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiram ao ferimentos e morreram. A PM afirma que todos os homens estavam armados.



A operação ainda apreendeu uma pistola de calibre 9 milímetros, com numeração raspada; dois revólveres calibre 38; um revólver Calibre .32; duas munições calibre 32 e três estojos de mesmo calibre, além de cinco munições calibre 38 e sete estojos de mesmo calibre.