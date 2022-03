Quatro nomes são cotados para substituir Léo Prates; veja quais

O dia de despedida de Léo Prates do comando da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está cada vez mais perto e alguns nomes são cotados para substituí-lo. O próprio Léo citou algumas opções nesta terça-feira (8), entre elas, a vice-prefeita Ana Paula Matos, que também comanda a Secretaria de Governo.

"É difícil pegar alguém de fora que venha entender bem a complexidade da saúde, então, dentro do que eu acredito, eu acho que o prefeito tem quatro nomes, a vice-prefeita Ana Paula Matos, que foi secretária de Promoção Social, jogou comigo, Tiago Dantas, pouca gente sabe, mas foi um gigante na pandemia. O que eu sempre digo é isso, ele entende bem do fluxo da atenção primária, dos blocos de financiamento, é procurador de carreira, um cara que está muito preparado", iniciou.

O secretário também revelou mais dois possíveis nomes para assumir a SMS. "Tem o Moisés, que é subchefe da Casa Civil, também foi um gigante, ele e Tiago Dantas foram meus dois pilares na pandemia, fora os prefeitos ACM Neto e Bruno Reis. E Décio Martins que vem acompanhando o trabalho", finalizou. A saída de Léo da secretaria vai acontecer no dia 30 de março.

Ainda de acordo com Léo, a sua saída da secretaria foi uma decisão conjunta de ACM Neto e Bruno Reis. "O ex-prefeito ACM Neto e o prefeito Bruno Reis decidiram que eu devo voltar ao tabuleiro político, e estou em conversas com prefeito, com o presidente [do PDT] Carlos Lupi, com todos os amigos do interior, para decidir para onde vamos estar", explicou.

Já o prefeito Bruno Reis disse que ainda não pensou no assunto. "Se eu disser que ainda nem pensei nisso é a pura verdade. Vou avaliar esse cenário depois do dia 15. Tenho tantos problemas antes para enfrentar, como esse é um problema bom para resolver, vou deixar para resolver por último. Depois do dia 15, vou avaliar o cenário e definir as mudanças", afirmou, em entrevista coletiva.