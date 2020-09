Quatro pessoas morrem em acidente com caminhão na BR-101

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente entre um carro e um caminhão no Km 167, da BR-101, em Conceição do Jacuípe. O fato ocorreu às 1h30 desta segunda-feira (28), segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Os dois veículos colidiram frontalmente, resultando na morte dos quatro ocupantes do carro. O motorista do caminhão teve ferimentos e teria fugido do local, segundo populares.

As quatros vítimas fatais ficaram presas nas ferragens e tiveram que ser retiradas do local por equipes do 2º Grupamento de Bombeiros Militar, de Feira de Santana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 2h.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a identificação dos corpos e demais procedimentos legais.