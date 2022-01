Quatro pessoas morrem em acidente em Porto Seguro

Quatro pessoas morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira (14) na BR-367, no município de Porto Seguro, no sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois carros modelo Palio bateram de frete por volta das 17h, na altura do KM 50. Três vítimas eram da mesma família.

Alan Cardec Silva Santos, de 42 anos, que dirigia o Palio prata, com placa de Teixeira de Freitas, morreu no local.

No outro veículo, um Palio vermelho com placa de Eunápolis – estava uma família com quatro pessoas. O motorista Carlos Antônio Alves Pereira, 62 anos, sofreu lesões graves, chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu enquanto era atendido dentro de uma ambulância de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A esposa de Carlos, Josefa Henrique Pereira, 59, e a irmã dele Dionildes Maria Alves Pereira Santana, 72, morreram no local do acidente. Segundo a PRF, elas estavam no banco traseiro.

Já Francisco José de Santana foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Luís Eduardo Magalhães. O estado de saúde não informado.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Polícia Civil.