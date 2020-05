Quatro PMs envolvidos em assassinatos são presos em Salvador e Camaçari

Quatro soldados da Polícia Militar foram presos, neste sábado (16), por uma Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública que investiga organizações criminosas envolvidas com homicídios e extorsões. Além dos mandados de prisões, as equipes lideradas pela Corregedoria Geral cumpriram também ordens de busca e apreensão.

Os militares da ativa participaram das mortes dos irmãos Hiago Nascimento Tavares e Thiago Nascimento Tavares, ocorridas no dia 7 de fevereiro deste ano, em Barra de Pojuca, município de Camaçari. Hiago, o alvo do grupo armado, possuía envolvimento com tráfico de drogas. O irmão acabou sendo morto por ter presenciado a ação da quadrilha.

Em imóveis ligados aos militares, em Salvador e Camaçari, foram apreendidas armas e munições. Materiais foram direcionados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) que constatará quais foram usados nos crimes. Além das duas mortes, a Corregedoria Geral apura o envolvimento dos PMs em outros homicídios de pessoas com passagens pela polícia, na Região Metropolitana de Salvador.