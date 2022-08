Quatro pré-candidatos se inscrevem para disputar a presidência do Vitória. No cargo atualmente, Fábio Mota vai tentar a reeleição e representa a chapa "Reconstruindo o Vitória". José Guerra representa a "Frente Vitória Popular". Victor Mendes está à frente da "Movimento Novo Vitória", e Ângelo Alves é o principal nome da "Vitória Para Todos".

As inscrições foram realizadas na segunda-feira (29) e o prazo para a Comissão Eleitoral validar as chapas se encerra nesta terça-feira (30).

As eleições rubro-negras serão realizadas no dia 17 de setembro, no Barradão. Nesta data, também serão eleitos os representantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Houve três inscrições para a disputa de cada um deles.

Confira as chapas que concorrem à presidência (Conselho Diretor) do Vitória:

Reconstruindo o Vitória

Presidente: Fábio Mota

Vice-presidente: Djalma Abreu

Frente Vitória Popular

Presidente: José Guerra

Vice-presidente: Zainildo Pinto

Movimento Novo Vitória

Presidente: Victor Mendes

Vice-presidente: Jailson Reis Vitória

Vitória Para Todos

Presidente: Ângelo Alves

Vice-presidente: Agenor Gordilho